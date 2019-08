di Rosa Fameli Foti

Nella sera di San Lorenzo, 10 agosto 2019, a Saponara (frazione di Messina in Sicilia costa tirrenica) ben 107 equipaggi con motori rombanti e fari accessi sono pronti per tagliare il nastro di partenza, dopo la mezzanotte partiranno questi bolidi iper preparati per il 16° Rally del Tirreno e 3° Tirreno Historic Rally. Rally letteralmente dall’inglese Raduno, in francese Rallye, è una disciplina sportiva dell’automobilismo che si svolge su strade pubbliche e sia asfaltate, solitamente statali o strade sterrate, usando vetture da competizione, derivate da modelli stradali. È un miscuglio tra gara di regolarità: nei tratti di trasferimento devono rispettare il codice della strada. Sono gare a cronometro e velocità. Il regolamento prevede che ogni ostacolo venga affrontato, anche di notte, con la nebbia, pioggia o neve, previo tempo assai avverso da comprometterne il regolare svolgimento. Ovviamente le strade quando si organizzano Rally vengono chiuse al traffico per l’occasione. I concorrenti vengono cronometrati e si fanno spesso prove speciali, come in questa competizione appunto. Speciali perché hanno spiccate caratteristiche di pericolosità, strade strette e in collina o montagna. Le speciali non hanno allestite dotazioni di sicurezza, salvo piccole protezioni in gomma o balle di paglia. Nei campionati del mondo e nazionali di altri Stati non c’è limite di velocità. Il rally si è sviluppato per lo più in Europa sin dall’inizio del XX secolo. Una delle gare più note è la Mille Miglia. Comunque il rally moderno tende ad accentuare il lato agonistico e velocistico della disciplina. Un tempo si puntava molto alla resistenza meccanica e umana. Molto importanti i riflessi dei piloti, guida istintiva e affinità con il navigatore. Lo shakedown è un test dove gli equipaggi provano la vettura su un tratto di circa 7 km, con la piena velocità, solitamente effettuato di giorno. Questa gara è stata organizzata da Top Competition in 4° prova di Coppa Italia, 8° Zona a coefficiente 1,5. Questo coefficiente non è altro che una valutazione dell’importanza della gara, una specie di moltiplicatore di punteggio; quindi per chi partecipa se il coefficiente è alto non può fare a meno di partecipare. Poi ci sarà anche il trofeo Rally Sicilia a coefficiente 2,5. Oltre che Trofeo Rally di Zona, e campionato Siciliano; ben nove prove speciali e traguardo previsto alle ore 10,30 a.m. di domenica 11 agosto 2019. La notte di San Lorenzo vede quindi tanti motori accesi che s’inoltreranno nel buio della notte stellata. Presenti tanti personaggi ormai noti del Rally, tutti molto impegnati dalla prestazione che andranno ad affrontare. Allo spettacolo notturno, si mescoleranno luci dentro altre luci naturali, quelle delle stelle cadenti. Direttore di gara Michele Vecchio. La partenza da Piazza Matrice di Saponara, ben oltre 10 ore di competizione, un percorso di ben 247,57 km, ben 81 su prove speciali. Il ritorno per i mezzi in concorso è previsto per domenica 11 agosto sempre a Saponara. Totò Riolo Skoda Fabia R5 dichiara : < >. Il pilota della Renault Clio R3 Giuseppe Nucita : < < Ci sentiamo preparati e pronti, la vettura ha risposto benissimo alle richieste. Sarà una bellissima notte. Le prove saranno impegnative ma siamo molto motivati e preparati dall’Autotecnica Macrì>>. Prendono la parola i piloti della Peugeot 207 super 2000, Salvatore Armaleo :< < il caldo non è un coefficiente a nostro favore, conosciamo bene il percorso, daremo il nostro contributo al massimo delle nostre capacità>>. Carmelo Franco Mollica della Renault Clio conferma anch’esso di essere pronto grazie alla Ferrara Motors che ha curato il mezzo. Domenico Guagliuardo con una Porche 911: < < gara esaltante, ci sentiamo prontissimi, la macchina è sistemata a puntino. Ci terremo concentrati per la competizione>>. Dopo il via ci sarà il cronometro e il rombo dei motori, con le nove prove speciali: “colli 4 strade” dal km 9,70 con passaggi alle 1.05, 4.26, 7.47; poi Rometta dal km 9,50 con passaggi 1.49, 5.10, e 8.31. poi New Roccavaldina, al km 7,80. Assistenza a Villafranca presso Tirreno Rally Village, area Pirelli, e l’ultimo nei pressi del traguardo in via Leonardo Sciascia a Saponara alle 10.11. Tutte le classifiche le troverete su www.topcompetition.it