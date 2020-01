Canada, aereo perde ruota in fase di decollo: atterraggio d’emergenza

Arrivano le prime immagini tratte da un video caricato su YouTube che ci mostrano la ruota sganciatosi da un aereo della compagnia Air Canada subito dopo il decollo dall’Aeroporto di Montreal in Canada. L’aereo, un Dash 8-300, partito venerdì pomeriggio diretto a Saguenay-Bagotville, dopo avere scaricato il carburante per sicurezza, ha effettuato un atterraggio d’emergenza riportando a terra tutti e 49 passeggeri e tre componenti dell’equipaggio, sani e salvi. Senza causare danni a cose e persone. Per un piccolo ‘miracolo’ di Natale la ruota è infatti ‘atterrata’ su di un’area deserta, a poche centinaia di metri da una strada trafficata. Uno dei tanti decolli che avvengono, quando all’improvviso una ruota interna sinistra del carrello dell’aeromobile si stacca e precipita, fasi dell’incidente tutte riprese dal finestrino da un passeggero. Il carrello è quindi rimasto con una ruota. Sull’aereo gli altri passeggeri non si accorgono dell’accaduto, se non fosse per l’avviso del comandante: “Abbiamo un guasto tecnico, rientriamo”. Scatta la procedura di sicurezza: lo spazio aereo è chiuso e sulla pista si preparano all’atterraggio di emergenza che avviene poco dopo senza problemi. I passeggeri, che scendono regolarmente, sono più spazientiti per il ritardo che per l’incidente, del quale non conoscono subito la dinamica. Per loro scatta il piano di ‘riprotezione’ di Air Canada. Sull’accaduto, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è stata aperta un’inchiesta di sicurezza per inconveniente grave. Il velivolo resterà fermo a Montreal fino a quando non saranno completati gli accertamenti tecnici. Ecco a seguire al link https://www.youtube.com/watch?v=xtbT6IOKDsg il VIDEO che circola sui social network.