Si informa che il concerto di PAOLA TURCI previsto per sabato 30 novembre, al Teatro Cilea di Reggio Calabria è stato annullato per motivi organizzativi.

Per il rimborso dei biglietti acquistati presso un punto vendita è possibile rivolgersi al punto vendita dove è stato acquistato il biglietto entro e non oltre il 5 dicembre.

– Per il rimborso dei biglietti acquistati online sul sito TicketOne o tramite call center con modalità ‘ritiro presso il luogo dell’evento’, è possibile scrivere all’indirizzo email: ecomm.customerservice@ticketone.it entro e non oltre il 5 dicembre

– Per il rimborso dei biglietti acquistati online sul sito TicketOne o tramite call center con modalità ‘spedizione tramite corriere espresso’, è possibile spedire il biglietto tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, entro e non oltre il 5 dicembre (farà fede la data del timbro postale) all’indirizzo: TicketOne S.p.A. – Via Vittor Pisani 19 – 20124 Milano (C.a. Divisione Commercio Elettronico).