Bevacqua: Adesso unità e responsabilità

“Confermo il mio pieno sostegno alla candidatura annunciata di Pippo Callipo alla presidenza della Regione Calabria. La mia posizione e quella di Areadem calabrese e nazionale è stata chiara e netta sin dall’inizio e oggi confido si sia giunti alla sintesi migliore. Non ho temuto di espormi e lo ribadisco convintamente in questo frangente: l’apertura e il pluralismo di cui ha bisogno il campo riformista calabrese, necessita di una stagione nuova e profondamente inclusiva. Non ho certo mancato di esprimere a più riprese il mio pensiero anche al partito nazionale. Ecco perché sono lieto dell’intervento in prima persona del segretario nazionale Zingaretti, che testimonia dell’importanza annessa alla prossima consultazione elettorale per la nostra terra. Adesso mi attendo che tutti comprendano quanto sia indispensabile l’unità attorno al nome di Callipo: è il momento di dimostrare quanto si tiene al processo collettivo e alle sorti della nostra regione”. È quanto dichiara Mimmo Bevacqua, consigliere regionale e membro della Direzione Nazionale PD​

Italia in Comune Calabria

COSENZA, 30 NOVEMBRE 2019: Il percorso iniziato ad Agosto dalla coalizione di centrosinistra, di cui facciamo parte, è sempre stato un percorso che non ha trovato nel Commissario del Partito Democratico un interlocutore interessato e così come sono caduti nel vuoto i diversi inviti, stessa sorte toccò alla richiesta delle primarie di coalizione.

Sulle testate giornalistiche nazionali viene citata una nota del segretario nazionale del Pd, che andrebbe nella direzione di supportare “…con il massimo impegno…” la candidatura dell’imprenditore Callipo, che così come il tentativo fallito con Rubbettino, rappresenterebbe ben poco il cambiamento che spesso è stato utilizzato come cavallo di battaglia per rispondere tanto sulla figura dell’attuale Governatore Oliverio quanto sulla possibilità che fosse l’elettorato a indicare, semmai, un’alternativa.

Non sarebbe stato più utile aprire un confronto vero tanto sulla figura di Mario Oliverio e della sua azione nel corso di questi anni di governo regionale, quanto su altri nomi di comprovata appartenenza al centrosinistra e non con un passato di centrodestra (neanche troppo lontano)?

Se questo dovesse essere il finale, riteniamo che l’unica azione da continuare a portare avanti sia quella della coalizione di centrosinistra in tutta la sua attuale composizione ed organizzazione.

Il Coordinatore Regionale Serafino Tangari

Falcomatà: “Il nome di Callipo convince, accolgo appello Zingaretti all’unità”

“Pippo Callipo è un nome che convince, soprattutto perché è garanzia di una prospettiva riformista improntata al pragmatismo e al rinnovamento”. Si esprime cosi il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà commentando la candidatura a Governatore della Calabria dell’imprenditore già presidente di Confindustria Calabria Pippo Callipo.

“Callipo è un simbolo di una Calabria sana e vincente – ha aggiunto Falcomatà – una candidatura che parte dal civismo e che spero potrà attrarre le forze politiche democratiche nella nostra regione. In questo senso accolgo l’invito giunto dal Segretario Zingaretti affinché attorno alla figura di Callipo si aggreghi il sostegno di tutto il Partito Democratico calabrese e di tutte le forze civiche che lavorano nella direzione del cambiamento”.