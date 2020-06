Alitalia, nella persona del Direttore Generale Giancarlo Zeni, a seguito del proficuo incontro tenutosi oggi a Rona con l’on. Francesco Cannizzaro, dichiara: “La Compagnia conferma la centralità della Regione Calabria riprendendo gli operativi sugli aeroporti di Lamezia Terme e Reggio Calabria a partire dal mese di luglio. La prevedibile crescita della domanda consentirà inoltre di incrementare i servizi e distribuire gli orari di partenza in modo da intercettare i diversi segmenti di traffico, in particolar modo per quanto riguarda Reggio Calabria anche verso le popolari attrattive circostanti durante il periodo estivo.”

Il deputato reggino di Forza Italia Francesco Cannizzaro sottolinea “il pragmatismo dell’incontrato con il Direttore Generale di Alitalia, Giancarlo Zeni, e il responsabile dei rapporti istituzionali della compagnia, Dott. Pietro Calderoni: abbiamo parlato a lungo ed è stato un incontro proficuo in cui abbiamo discusso a 360° del futuro dell’Aeroporto di Reggio Calabria e del rinnovato impegno di Alitalia al Tito Minniti”. Lo afferma, in una nota, l’on. Francesco Cannizzaro (Forza Italia).

“Con il Direttore Zeni e il Dott. Calderoni abbiamo avuto un dialogo proficuo: gli ho chiesto la continuità dell’impegno di Alitalia a Reggio Calabria, non solo per il mantenimento dei voli pregressi ma anche per adattarli alle esigenze dei viaggiatori, affinchè si possano avere collegamenti giornalieri con Roma e Milano che partano al mattino e rientrino la sera. Hanno recepito l’istanza e sono contento che Alitalia continui a dare grande considerazione all’Aeroporto di Reggio Calabria. Ci siamo soffermati sul post-emergenza Coronavirus, in modo particolare sul ripristino dei voli con le principali città d’Italia, Roma e Milano, e sugli orari degli stessi. Dal 1° Luglio Alitalia torna operativa, ma non in tutti gli scali quindi questo risultato non era scontato. Prosegue la costante interlocuzione intrapresa con Alitalia, tanto che all’incontro odierno ci siamo aggiornati anche sul bando per i lavori di ammodernamento e sicurezza già finanziati dal 2019, su cui ci saranno novità nelle prossime settimane, e ho testimoniato l’intenzione del nuovo corso della Regione Calabria, guidata da Jole Santelli affiancata in questo ramo dall’Assessore ai Trasporti Domenica Catalfamo, di puntare moltissimo sugli aeroporti calabresi tanto che il Presidente ha già indetto la conferenza dei servizi per gli oneri di servizio pubblico, un passaggio fondamentale per rilanciare anche lo scalo reggino” conclude Cannizzaro.