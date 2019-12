Serra San Bruno (VV): Nel corso della settimana, i vari giorni di festa in occasione del Natale hanno portato, anche nelle serre vibonesi, ad un incremento del traffico veicolare. Per tale motivo, i Carabinieri della Compagnia di Serra San Bruno hanno intensificato i controlli alla viabilità al fine di migliorare le condizioni generali di sicurezza dei cittadini e dei tanti turisti che sono giunti nella città della Certosa per trascorrere qualche giorno di ferie.

In totale, vi sono state 4 denunce: in particolare, in 3 casi, sono stati deferiti dei soggetti che, all’esito di perquisizioni veicolari, sono stati trovati in possesso di coltelli; sono, quindi, stati deferiti per porto abusivo di armi bianche in orari e luoghi non giustificabili. In un caso, invece, nella notte di Natale, i militari della Stazione di Serra San Bruno hanno controllato un autoveicolo con a bordo un ragazzo del luogo, un 25enne, che deteneva una decina di grammi di marijuana; il ragazzo è stato deferito per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

In totale sono state elevate 12 contravvenzioni per un totale complessivo di 8.600 euro. il numeri di veicoli controllati ammonta a circa 50 e contestualmente, sono state sequestrate 4 autovetture e ritirate 5 patenti di guida.