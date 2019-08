«L’assenza di medici – denuncia il sindacato Cisl Medici che da tempo ha lanciato l’allarme sulla carenza di personale al Suem 118 – ha messo in crisi un sistema essenziale per la salute dei cittadini creando una situazione di disparità inaccettabile nello stesso territorio regionale che mina il diritto alla salute dei cittadini, con postazioni, dalle Pet della Piana di Gioia Tauro a quelle della Provincia di Catanzaro, che sono state de-medicalizzate. E’ vero che esiste una “emergenza medici” aggravata dai turni per ferie estive e le malattie, ma è innegabile che una corretta programmazione del fabbisogno di personale avrebbe impedito che la situazione rilevata raggiungesse limiti di criticità inaccettabili con postazioni e/o turni senza medici in servizio ed adesso anche senza infermieri a bordo dei mezzi di soccorso.