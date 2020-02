Carrefour ritira dei costumi di carnevale: troppo sessisti

Carrefour ha ritirato dal proprio mercato online determinati costumi di carnevale per donna, additati di essere sessisti e poco rispettosi nei confronti delle donne, mostrate in modo “iper sessualizzato”. La denuncia è arrivata dalla giornalista spagnola Ana Polo, che ha manifestato su Twitter il proprio disgusto nei confronti di determinati costumi femminili disponibili nel mercato online della nota catena francese. I costumi rappresentavano diverse professioni, come per esempio una poliziotta, una pilota, o un’astronauta. Carrefour, evidenzia Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti”,ha confermato che i costumi sono stati rimossi dal loro sito, puntualizzando che erano stati inseriti da un fornitore esterno.