di Nelly Dogali

Nella conferenza stampa di questa mattina, l’amministrazione comunale ha presentato la parte finale del cartellone estivo “Taurianova Summer 2019” che presenta gli eventi che si terranno dal 1 agosto al 9 settembre. A tal proposito, il sindaco Scionti ha sottolineato come le iniziative che sono state proposte negli scorsi anni dall’attuale amministrazione, e che anche quest’anno ritroviamo nel programma degli eventi dell’estate cittadina, si stiano storicizzando e siano ormai diventate un riferimento per la Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Il cartellone estivo è ogni anno più ricco, come ha specificato l’assessore Loprete: ciò è frutto della collaborazione tra le attività cittadine che hanno fatto squadra, anche con l’aiuto dell’amministrazione. È, infatti, grazie alla sinergia tra amministrazione, associazioni e attività, che ogni sera potrà essere animata da un evento: nello specifico, le attività commerciali sono state incentivate dal Comune ad animare la movida cittadina in cambio di importanti sgravi dei tributi. Ulteriori contributi economici sono stati erogati dall’amministrazione per aiutare le associazioni ad organizzare alcune attività, come l’Infiorata, il concorso dei Madonnari, che avrà inizio domani, e lo Street Food.

Tra tutte le attività che sono ormai parte integrante della città, il sindaco ha citato, in particolare, il ritorno della fanfara del dodicesimo battaglione della banda dei Carabinieri, che in occasione della festa patronale riporterà a Taurianova una tradizione che mancava da molto tempo. Come per altri eventi precedenti, i ragazzi del Servizio Civile supporteranno tutti gli eventi estivi e forniranno un servizio nuovo di informazione tramite sms per tutti i cittadini per comunicazioni dal Comune o per informare durante le emergenze.

Il presidente della consulta delle associazioni Filippo Andreacchio, oltre a sottolineare che è grazie alla cooperazione di tutte le realtà cittadine se è possibile avere un programma estivo così ricco, specifica che gli eventi sono stati organizzati in un’ottica di “sostenibilità” sia in ambito economico che di logica culturale, in modo da non svenare le casse comunali, agendo con buon senso, ma pensando anche al divertimento per la comunità. Riprendendo un vecchio slogan estivo, il sindaco Scionti ha concluso la conferenza con l’invito “non restate, ma venite a Taurianova”.