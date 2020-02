Arrivata anche la conferma da parte del sindaco di Campo Calabro, prima ancora c’era stata la convocazione in Prefettura, del caso sospetto di coronavirus a Reggio Calabria riguarda un paziente residente proprio a Campo Calabro.

“Oggi è stato segnalato da un medico di base un caso ‘sospetto’ di malattia infettiva Covid-19 nel territorio comunale. Il caso riguarda un paziente rientrato al suo domicilio da altra provincia italiana in data odierna e del quale non sono al momento noti i contatti con soggetti affetti da patologia virale.

Il paziente, peraltro in buone condizioni, è stato ricoverato in ospedale per i test diagnostici del caso e gli unici contatti (cioè persone che ha incontrato) sono al momento in quarantena volontaria in via prudenziale. Si rimane in attesa dei test effettuati sul paziente e si ribadisce che tutti i provvedimenti fin qui assunti hanno carattere precauzionale ed, al momento, non esiste nessun pericolo. Nel caso di positività dei test saranno presi provvedimenti cautelativi a tutela della popolazione”.

Non c’è nessun allarmismo ma le solite precauzioni da protcollo, c’è una grande attenzione al problema che si sta cercando di porre rimedio. Ovviamente cresce l’attesa per l’esito dei risultati a tutela pure per evitare il contagio.

Mentre è notizia dele ultime ore che alcuni pazienti calabresi, provenienti dal Nord si sono presentati spontaneamente per essere sottoposti ai controlli nei vari presidi ospedalieri, si parla di pazienti del vibonese e del cosentino. In ogni caso i pazienti sembrano che siano in buone condizioni. Ci saranno nelle prossime ore delle indicazioni utili per tutti i calabresi che provengono dal Nord. Non c’è alcun allarmismo, ripetiamo, ma solo controlli come da protocollo.

Nota del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria

Il G.O.M. è attrezzato per la gestione delle emergenze infettive ivi compresa la malattia da nuovo Coronavirus, essendo dotato delle strutture che sono coinvolte in tali contingenze: reparto di Malattie Infettive (dotato di 20 posti letto con due ambienti attrezzati per l’alto isolamento respiratorio), Terapia Intensiva (14 posti letto per i pazienti con insufficienza respiratoria severa), Microbiologia e Virologia (attrezzata ad eseguire la diagnostica molecolare con metodiche rapide multiplex in grado di ricercare i principali patogeni respiratori, compresi i Coronavirus). Il personale sanitario è formato per il corretto impiego dei D.P.I. (Dispositivi di Protezione Individuale) e per mettere in atto tutte le misure per la gestione del rischio infettivo. Da lunedì i pazienti che giungeranno al Pronto Soccorso presentando una sintomatologia riconducibile a sindrome simil-influenzale dovranno seguire un percorso alternativo per l’accesso alle cure. Tale percorso sarà segnalato da appositi cartelli esplicativi e, comunque, all’esterno, il personale faciliterà l’avvio al corretto percorso. Inoltre, al fine di consentire il ricovero nel reparto di Malattie Infettive di casi sospetti di pazienti affetti da Covid-19, come individuati dalle direttive del Ministero della Salute, è stato disposto che presso tale reparto siano disposti ricoveri esclusivamente per patologie infettive contagiose.