Continua, il travaglio della cassa integrazione per i lavoratori, e cioè il sostegno vitale per i dipendenti; passano le settimane, ma non arriva nelle tasche dei calabresi.

Come è noto abbiamo una cassa integrazione ordinaria ed una cassa integrazione in deroga. Ebbene , i lavoratori beneficiari della cassa integrazione ordinaria ammontano nel territorio italiano, al 30/04/2020 ( fonte Money.it ), a 5.086.762 unità, quindi una vera emergenza sociale. Inoltre, per la cassa integrazione in deroga, che copre le aziende più piccole, l’attesa pare che si allunghi.

A ritardare i pagamenti della cassa integrazione è la procedura burocratica; ma ci chiediamo se non adesso, quando si intende sburocratizzare il meccanismo di istruttoria ed erogazione?

Tra la data di invio della domanda a quella di pagamento della cassa integrazione, si sperava, fondatamente, in una tempistica veloce, considerata l’emergenza; invece, dopo diverse settimane siamo qui a sensibilizzare la soluzione del problema.

Soltanto se il datore di lavoro anticipa si puo’ contare su tempi rapidi, e il datore di lavoro, in questo momento, è raro che abbia oltre le risorse per campare, anche le risorse per l’anticipo.

L’anticipo dalle banche della cassa integrazione, grazie ad un accordo Governo e ABI, potrebbe avvenire, in quanto previsto; ma anche l’applicazione di tale strumento, non decolla.

Pertanto, onde evitare una bomba sociale, chiediamo ai vertici regionali, anzi al numero uno della nostra Regione, e cioè alla Presidente Jole Santelli, di intervenire politicamente e fattivamente, a sensibilizzare, gli operatori e gli enti a perfezionare, adesso, le istanze di cassa integrazione e si proceda a far vivere, anzi sopravvire i lavoratori calabresi.