Personale della Squadra Volanti del Commissariato P.S. di Lamezia Terme, nel corso di un servizio di controllo del territorio, effettuato in ore notturne, finalizzato anche a limitare lo spostamento delle persone fisiche al fine di contrastare il diffondersi del virus COVID – 19, ha proceduto al controllo e all’identificazione di C. G., pregiudicato, già arrestato per resistenza a pubblico ufficiale nella notte del 4 marzo scorso per aver tentato di speronare l’auto della Polizia dopo aver attraversato un semaforo rosso.

L’uomo, dopo l’arresto, era stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora presso l’abitazione con divieto di allontanamento da casa nelle ore notturne.

Nonostante ciò, nel corso del controllo della scorsa notte era stato trovato fuori dall’abitazione, motivo per il quale C.G. è stato ricondotto a casa.

Nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio denominati “Focus ‘Ndrangheta”

nella giornata di sabato 7 marzo, gli Agenti del Commissariato di P.S. di Lamezia Terme hanno denunciato alla locale Procura della Repubblica, in stato di libertà C.A. di 61 anni, residente nel comune di Borgia, incensurato, in quanto si è reso responsabile del reato di favoreggiamento della prostituzione.

Difatti , a seguito di mirati servizi di osservazione sul territorio si è accertato che il soggetto, a bordo della propria autovettura parcheggiata nelle immediate vicinanze della stazione ferroviaria di Lamezia Terme Centrale, dapprima ha atteso l’arrivo di tre cittadine di nazionalità bulgara e successivamente, dopo averle fatte salire a bordo, le ha accompagnato in agro dello stesso comune, località Trigna, dove le tre donne esercitano il meretricio.

In tale frangente i poliziotti hanno bloccato l’uomo procedendo alla sua esatta identificazione. Condotto negli Uffici del Commissariato, dopo le formalità di rito, il 61enne è stato denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per il reato di favoreggiamento della prostituzione.

Comunicazione di chiusura temporanea al Pubblico degli Uffici Passaporti, Armi, Licenze, Immigrazione e Ufficio Relazioni con il Pubblico

Con riferimento alle recenti direttive emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in ordine all’emergenza sanitaria per contagio da coronavirus in atto su tutto il territorio nazionale, si comunica che dal giorno 16 marzo 2020 e fino al 3 aprile, salvo proroghe, le istanze relative all’ufficio passaporti, armi e licenze della Questura di Catanzaro e dei Commissariati di P.S. Catanzaro Lido e Lamezia Terme, verranno ricevute solo per i casi di comprovata urgenza legata a motivi di lavoro, salute e necessità previsti dalla normativa in vigore.

Gli appuntamenti già presi sul portale (“agenda elettronica”) per il rilascio di passaporti, ove non sussistano i motivi di urgenza sopra indicati, sono rinviati a dopo il 3 aprile (salvo proroghe), con fissazione di altra data a cura dell’utente (attraverso il portale “agenda elettronica”) o con l’ordinaria ricezione di sportello.

I documenti integrativi e le memorie relativi ai procedimenti in corso attinenti alle armi e licenze, dovranno essere scannerizzati e trasmessi agli indirizzi PEC: ammin.quest.cz@pecps.poliziadistato.it per la Questura di Catanzaro e comm.lameziaterme.cz@pecps.poliziadistato.it per il Commissariato di Lamezia Terme.

Per eventuali contatti con il Commissariato di Catanzaro Lido Catanzaro: comm.catanzarolido.cz@pecps.poliziadistato.it

Nel medesimo periodo anche rimane chiuso anche lo sportello dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), che continua ad assicurare il servizio attraverso i canali telematici, email, telefono, e web: urp.quest.cz@pecps.poliziadistato.it , urp.ufficiostampa.cz@poliziadistato.it , utenza telefonica 0961-889104, sito web Questura Catanzaro.

Permane, inoltre, la chiusura temporanea al pubblico degli sportelli degli Uffici Immigrazione destinati al rilascio ed al rinnovo dei permessi di soggiorno, compreso il Commissariato di P.S. di Lamezia Terme. Sono assicurate solo le attività relative alla ricezione della manifestazione di volontà di richiedere protezione internazionale. Pec dell’ Ufficio Immigrazione : immig.quest.cz@pecps.poliziadistato.it