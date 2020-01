Cavallo muore per lo spavento nello scontro tra auto e carrozza

Se ancora credete che gli animali non siano in grado di provare sentimenti ed emozioni come la paura, il dolore, la gioia e la sofferenza, dovete assolutamente ricredervi leggendo questa notizia di cronaca. Un cavallo che stava trainando una carrozza è morto a causa dello shock causato dalla collisione con un’auto. È successo ieri sera a Bad Ragaz, in Svizzera, e a riportarlo è la polizia cantonale. Un ragazzo di 23 anni stava guidando la sua autovettura e il cocchiere di 75 anni la carrozza, entrambi sono rimasti illesi. Il secondo cavallo da traino, invece, ha riportato solo ferite leggere. L’incidente si è verificato attorno alle 18.45, mentre la carrozza stava svoltando verso sinistra, uno dei due cavalli si è scontrato con l’auto che circolava sulla strada principale. L’animale, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” colpito è morto sul posto per lo spavento mentre l’altro è sopravvissuto riportando solo alcune ferite. L’auto ha subito danni per diverse migliaia di franchi.