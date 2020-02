Il responso è ufficiale, la Calabria ha il primo caso di persona positiva al coronavirus. Sono arrivati i risultati dell’Istituto Superiore della Sanità dopo aver eseguito le analisi sul secondo tampone al 69enne rientrato a Cetraro domenica scorsa dalla zona rossa. Le controanalisi hanno confermato la positività al coronavirus.

Nel pomeriggio di ieri, il test effettuato dal laboratorio di microbiologia e virologia dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza, aveva dato esito positivo. Come da protocollo poi, il tampone è stato inviato a Roma per un secondo esame che ha prodotto il medesimo risultato.

Di seguito il comunicato del Governatore della Calabria Jole Santelli

“L’Istituto Superiore di Sanità ci ha confermato l’esito positivo del secondo tampone effettuato sul paziente di Cetraro che nelle scorse ore si era sottoposto al primo test, risultato positivo.

Il paziente è asintomatico e il protocollo non prevede indicazioni diverse da quanto già messo in campo, in via precauzionale, fin dal suo arrivo nella nostra regione.

L’uomo sarà monitorato presso il suo domicilio e si sposterà, in totale sicurezza, esclusivamente per effettuare le cure di cui necessita presso l’ospedale di Cetraro.

Tutti i passeggeri dell’autobus sul quale ha viaggiato il paziente della provincia di Cosenza sono stati avvertiti e saranno sottoposti a tampone solo in presenza di sintomi”.