Si è svolta venerdì 6 dicembre presso il Venezia club di Reggio Calabria la cena di beneficenza organizzata dalla Fondazione Girolamo Tripodi a favore dell’Hospice Via delle Stelle.

L’iniziativa ha registrato una grande partecipazione ed un vasto consenso con il tutto esaurito.

La serata è stata aperta dagli interventi di Michelangelo Tripodi Presidente della Fondazione e della dott. Ines Barbera, Direttrice Sanitaria dell’Hospice.

La Fondazione compiendo una scelta tangibile di solidarietà rivolta all’Hospice ha voluto lanciare un messaggio di forte sostegno ad una struttura di eccellenza che nel corso degli anni è entrata nel cuore dei reggini, grazie soprattutto all’impegno e alla competenza degli operatori sanitari e dei volontari che da 13 anni portano avanti il lavoro spesso in condizioni difficili per dare dignità agli ammalati, senza che vi sia stato finora il necessario ed opportuno riscontro da parte delle istituzioni.

Con la precisa scelta dell’Hospice Via delle Stelle, la Fondazione Girolamo Tripodi ha anche voluto esprimere un segnale di forte denuncia della grave situazione sanitaria reggina e calabrese, con l’auspicio che finalmente si possa aprire una pagina nuova in questo settore fondamentale per la vita dei cittadini. In tal senso, è stata espressa la ferma intenzione della Fondazione di battersi con forza perché anche a Reggio e in Calabria venga garantito il diritto alla salute per tutti i cittadini che finora è stato largamente negato.

La serata di beneficenza è stata resa ancor più piacevole dal gruppo Pappa & Ciccio band che ha collaborato alla piena riuscita dell’iniziativa offrendo gratuitamente un bellissimo spettacolo, nel quale il gruppo si è superato con una performance straordinaria.

La Fondazione coglie l’occasione per esprimere un sentito e sincero ringraziamento a tutti i partecipanti, al gruppo Pappa & Ciccio band e al Venezia club che tutti insieme hanno contribuito al pieno successo della manifestazione.