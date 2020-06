Si terrà lunedì 08 giugno 2020 con inizio dei lavori alle ore 18,30 a Taurianova presso la “STAZIONE DI SERVIZIO ZGAS Q8 DI CHIRICO GIUSEPPE, Via Strada Provinciale , 111 Km 12+695 “ una riunione volta a discutere insieme le Iniziative da prendere a sostegno della nostra categoria per chiedere, con forza, il riconoscimento di STATO DI’ CRISI del settore ed ottenere fin da subito il riconoscimento concreto del sussidio economico a fondo perduto da parte del governo e della regione per far fronte alla crisi causata da covid -19 che ad oggi vivono le nostre imprese.

Riteniamo che i centri revisione autoveicoli sono stati penalizzati doppiamente in quanto in primis hanno continuato a lavorare in piena crisi epidemica covid-19 che ha causato gravi perdite economiche, in secondo luogo dopo aver stabilito misure per contrastare la diffusione covid-19 , “ D.L. Cura Italia ” sono state previste disposizioni di far slittare date di scadenza della revisione con ulteriore danno economico.

Certi di aver fatto cosa utile, confido nella tua partecipazione, vista l’importanza delle tematiche che andremo ad affrontare per sostenere la crescita della categoria, in attesa di poterti incontrare ti inviamo cordiali Saluti.

Taurianova li 1 Giugno 2020

Per i Centri revisione autoveicoli

I Promotori.

Pirilli Antonino

Chirico Giuseppe

Auddino Angelo

Caruso Giuseppe

Vicar Snc