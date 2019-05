Un sanguinamento interno violento da gravi lesioni o interventi chirurgici in ospedale può causare condizioni potenzialmente letali nei pazienti. A volte è molto difficile per i chirurghi chiudere nuovamente i vasi sanguigni. Fili e punti metallici sono estranei al corpo e devono essere inseriti nella struttura del tessuto. Più promettenti sono gli adesivi speciali. Ma la loro applicazione è difficile, soprattutto quando il tessuto è in movimento, si allunga e si contrae. Gli adesivi chirurgici non solo devono resistere a carichi pesanti, ma anche aderire su supporti umidi e polimerizzare rapidamente. Inoltre, non devono essere tossici. Gli scienziati guidati da Yi Hong della Zhejiang University School of Medicine di Hangzhou, in Cina, hanno ora sviluppato una colla che fornirà ai chirurghi molte più applicazioni in futuro. Si basa di un tipo di tessuto che esiste nel corpo tra le cellule, la matrice extracellulare. Questa struttura gelatinosa, che si trova in particolare nel tessuto connettivo, assicura l’elasticità della pelle e dei vasi sanguigni. Per la loro colla, i ricercatori sono riusciti a riprodurre la struttura del tipo di tessuto con acido ialuronico speciale e gelatina, come scrivono sulla rivista “Nature Communications”.Ma è particolarmente intelligente come viene controllato il processo di polimerizzazione dell’adesivo. Perché reagisce alla luce e impiega circa 20 secondi per asciugarsi. Poiché le molecole adesive si combinano con il tessuto, può risultare una connessione resistente ed elastica. Per testare il loro prodotto, i ricercatori lo hanno provato sui maiali. Nel test, sono stati in grado di fare fette da quattro a cinque millimetri in un’arteria carotide e un foro di circa sei millimetri di diametro nel cuore di un maiale. Inoltre, l’adesivo può sopportare l’ipertensione. Prima che l’adesivo possa essere testato sugli esseri umani, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, deve essere chiarito per quanto tempo durerà, hanno detto i ricercatori. Quindi potrebbe eventualmente essere utilizzato nelle operazioni e semplificare le tecniche esistenti. Questi adesivi. non sono nuovi. Due anni fa, gli scienziati avevano già presentato un adesivo elastico per ferite che poteva essere attivato con luce UV. Tuttavia, a quel tempo non era chiaro quanto fosse adatto per applicazioni complesse nel corpo come i polmoni. Ci vogliono circa 60 secondi per la cura. E anche dalla natura, i ricercatori hanno già copiato una colla. In uno studio “Scienza” , una squadra ha riferito di un adesivo della ferita, per il quale la secrezione adesiva di una specie di lumaca aveva fornito l’idea. Per lungo tempo la colla di fibrina è stata usata in medicina. Tali adesivi bicomponenti che possono essere ottenuti in parte dal plasma sanguigno umano, sono già utilizzati nelle operazioni.