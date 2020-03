Sui media spopola il termine “Terrone”. Usato dai razzisti del centro Nord

Italia in modo dispregiativo nei confronti degli italiani del Sud Italia ed

usati dai deficienti meridionali come caratteristica di vanto.

Così è sempre, così è stato a Pontida il 22 aprile 2017. Sono più di 1500 e

molti di loro vestono la t-shirt “terroni a Pontida” o anche “terroni del

Nord”. Sono accorsi a Pontida, in provincia di Bergamo, da tutta Italia, ma

soprattutto da quella Napoli che l’11 marzo 2017 aveva ospitato Matteo

Salvini, leader della Lega Nord che proprio qui a Pontida ha la sua

roccaforte. «Abbiamo espugnato Pontida, questa terra considerata della Lega

Nord. Siamo qui per raccontare che per noi non esistono i feudi della Lega

Nord e del razzismo, vogliamo costruire ponti e lo facciamo con questa

festa, che richiama l’orgoglio antirazzista e terrone», ha spiegato Raniero

Madonna di Insurgencia a “La Stampa”. E mentre il sindaco di Napoli Luigi De

Magistris invita sui social i “terroni” a unirsi da Lampedusa a Pontida si

pensa al bis. Il clou del concertone è la canzone “Gente d’ò Nord”, brano

che i 99 Posse hanno firmato con una serie di altri artisti che insieme

hanno inciso un doppio cd con il nome di “Terroni uniti”. “C’è tantissima

gente. E’ un bel posto – ha concluso Luca O’Zulú dei 99 Posse – perché non

farlo diventare da simbolo della Lega a sede del Concerto Nazionale

Antirazzista Migrante e Terrone?”.

Un contro-concertone del Primo Maggio gratuito e dal sapore terrone con 10

ore di musica, interventi e colori degli artisti del Sud, scrive “La

Repubblica” il 26 aprile 2017. In scena in piazza Dante, dalle 14 a

mezzanotte, il festival dell’orgoglio antirazzista e meridionale che ha

iniziato il suo tour a Pontida lo scorso 22 aprile. E in programma c’è una

già terza tappa: Lampedusa. L’annuncio è arrivato dalla voce del sindaco de

Magistris, durante una conferenza stampa che dal Comune si è spostata in

piazza Municipio. “E’ un progetto talmente bello – ha detto il sindaco – che

lo riteniamo un progetto della città: ogni primo maggio si dovrà tenere

nella capitale del Mezzogiorno un concerto che abbia come obiettivo i sud

del mondo, i diritti, la solidarietà, l’antirazzismo, il lavoro e la lotta

per la liberazione dei nostri popoli”. Un Primo Maggio “terrone” perché “i

terroni difendono il proprio territorio dai rifiuti, dalla malavita, dallo

sfruttamento, dalla finanza predatoria”. Ed è proprio sul palco del Primo

Maggio che i Terroni Uniti continueranno il loro tour dopo Pontida, perché

“a Napoli la festa dei lavoratori diventa la festa ribelle dei lavoratori a

nero, dei lavoratori sfruttati, della manodopera dell’informale, delle

vittime clandestine del caporalato”.

Interverranno anche gli scrittori “Terroni uniti” come Maurizio de Giovanni

e Antonello Cilento. Una maratona di musica e impegno sociale che avrà come

tema il lavoro, la difesa dei diritti dei lavoratori, dei disoccupati e

delle vittime del caporalato, e l’orgoglio meridionale.

Che figure di merda…più che terroni si è coglioni. Se già da sé ci si chiama

terroni, cosa faranno chi li vuol denigrare?

«Non è un reato dare dei terroni ai terroni, indi per cui i terroni sono

terroni, punto. Arrivano dalla Terronia, terra di mezzo», diceva al

telefono, parlando di un calabrese, una delle campionesse della Capitale

Morale, quella Maria Paola Canegrati che smistava affarucci e mazzette per

appalti nella Sanità, per circa 400 milioni di euro, a quanto è venuto fuori

sinora. Naturalmente, lady Mazzetta, non sa che, invece, dire “terrone” con

l’intento di offendere, è reato: ci sono sentenze, anche della Cassazione.

Ma a lei deve sembrare un’ingiustizia! «Che cazzo ti devo dire, se adesso è

un reato dare del terrone a un terrone, a ‘sto punto qui io voglio diventare

cittadina omanita»…., scrive Pino Aprile il 22 febbraio 2016.

«Io litigioso? È vero, ma sono migliorato… Mi chiamavano terun, africa,

baluba, altro che non incazzarsi…» Dice Teo Teocoli in un intervista a Gian

Luigi Paracchini il 22 luglio 2016 su “Il Corriere della Sera”.

Gli opinionisti del centro Italia “po’ lentoni” (lenti di comprendonio,

anche se oggi l’epiteto, equivalente a “Terrone”, da rivolgere al

settentrionale è “Coglione”) su tutti i media la menano sulla terronialità.

Cioè l’usare il termine “terrone” come una parola neutra. Come se fossero un

po’ tutti leghisti.

Scandali e le mani della giustizia sulla Lega Padania. Come tutti. Più di

tutti. I leghisti continuano a parlare, anziché mettersi una maschera in

faccia per la vergogna. Su di loro io, Antonio Giangrande, ho scritto un

libro a parte: “Ecco a voi i leghisti: violenti, voraci, arraffoni,

illiberali, furbacchioni, aspiranti colonizzatori. Non (ri)conoscono la

Costituzione Italiana e la violano con disprezzo”. Molti di loro,

oltretutto, sono dei meridionali rinnegati. Terroni e polentoni: una litania

che stanca. Terrone come ignorante e cafone. Polentone come mangia polenta

o, come dicono da quelle parti, po’ lentone: ossia lento di comprendonio.

Comunque bisognerebbe premiare per la pazienza il gestore della pagina

Facebook “Le perle di Radio Padania”, ovvero quelli che per fornire una

“Raccolta di frasi, aforismi e perle di saggezza dispensate quotidianamente

dall’emittente radiofonica “Radio Padania Libera” sono costretti a

sentirsela tutto il giorno. Una gallery di perle pubblicate sulla radio

comunitaria che prende soldi pubblici per insultare i meridionali.

Si perde se si rincorre il Sud come passato, si vince se il Sud è vissuto

oggi come consapevolezza di non poterne fare a meno. Accettare di essere

comunque meridionale e non terrone a qualunque latitudine. Il treno porta

giù, un altro mezzo ti può portare in qualunque altro luogo senza farti

dimenticare chi sei e da dove vieni. A chi appartieni? Così si dice al Sud

quando ti chiedono chi sia la tua famiglia. È un’espressione meravigliosa:

si appartiene a qualcuno, si appartiene anche ai luoghi che vivono dentro di

te.

Essere orgogliosi di essere meridionali. Il meridionale non è migrante: è

viaggiante con nostalgia e lascia il cuore nella terra natia.

Ciononostante i nordisti, anzichè essere grati al contributo svolto dagli

emigrati meridionali per il loro progresso sociale ed economico, dimostrano

tutta la loro ingratitudine.

Il Terrone visto dai Polentoni, scrive Gianluca Veneziani. Dopo Vieni via

con me è la volta di Sciamanninn, la versione terrona del programma di

successo condotto da Fazio e Saviano. Anche in questo programma ci saranno

degli elenchi. Ma non riguarderanno né i valori di destra, né quelli di

sinistra, e tantomeno i 27 modi di essere gay. Avranno a che fare,

piuttosto, con le caratteristiche tipiche di un meridionale. A stilare la

tassonomia ci penserà un padano. Ecco allora il dodecalogo del terrone visto

da un uomo del Nord. Terrone è:

Barbuto. Pregiudizio in voga soprattutto nei confronti delle donne. Si

perpetua l’idea che le donne meridionali abbiano i baffi. Il pelo nell’ovulo

riecheggia lo stato selvaggio e ferino del nostro Meridione.

Barbaro. Il terrone è considerato un ostrogoto. Per due ragioni: è rozzo,

incurante di ciò che tocca e vede. E, quando apre bocca, non lo capisce

nessuno. Credono che parli ostrogoto.

Barbone. Il meridionale è pensato come un mendicante, uno che questua soldi

e vive a scrocco altrui. Magari un finto invalido che si mette agli angoli

delle strade durante il giorno e la sera va a ballare con i soldi ricavati

dall’elemosina.

Borbone. Pregiudizio storico. Il sudista è ancora assimilato alla vecchia

dinastia pre-unitaria. Contribuiscono al cliché i cosiddetti neo-borbonici

che, con grande tempismo, si fanno sentire adesso che l’Italia deve spegnere

150 candeline.

Lo sfaticato, che non vuole lavorare. Terrone non indica più la provenienza

geografica, ma un’attitudine lavorativa. È terrone non chi viene dal Sud, ma

chi sgobba poco. Il fannullone, il perdigiorno, chi lavora con lentezza.

Fatto curioso, se si pensa che i terroni vanno al Nord, appunto, per

lavorare. Ma il pregiudizio resta. Terùn, va a lavurà!

Il cafone, il tamarro, il che cozzalone. Fare una “terronata” significa fare

una pacchianata, qualcosa di kitsch e di trash. Anche se chi la fa è un

brianzolo, il nome “terrone” gli si appicca addosso.

Chi a colazione chiede cornetto ed espressino. Il barista lo guarda

perplesso, senza capirlo. In Padania si dice brioche e marocchino. Occorre

adeguarsi. Altrimenti vieni scambiato per un terrone o, peggio, per un

marocchino.

Chi, il venerdì sera, fa il pendolare Nord-Sud e torna a casa in cuccetta,

mentre i lumbard escono per fare l’happy hour Il terrone fugge dal Nord nel

fine settimana: il sabato e la domenica va a consacrare le feste altrove.

Chi il lunedì mattina torna con lo stesso treno a Nord. Con un bagaglio

però, pesante il doppio, perché la mamma lo ha caricato di tutte le sue

delizie fatte in casa. Quella che si chiama “roba genuina”.

Chi al rientro in ufficio, offe ai colleghi specialità tipiche del suo Paese

(magari le stesse che la mamma gli ha sbattuto in valigia). Una mia collega

di Cava de’ Tirreni ci ha offerto mozzarelle di bufala campane. È stata

festa grande, quel giorno.

Chi è legato alla terra, come dice il nome. Ama la terra, nel senso dei

campi da coltivare: ama la terra, nel senso della propria terra; e ama la

Terra, con la t maiuscola, perché il terrone è soprattutto un terrestre.

Anche se qualcuno lo considera un extraterrestre.

Chi è legato al cielo. Il terrone è umile, cioè vicino all’humus, alla

terra. Ma degli umili è il regno dei cieli.

Da “La Gazzetta del Mezzogiorno” del 19 novembre 2010.

C’è sempre, però, chi è più terrone di un altro.

L’infelice battuta di Mandorlini. Il suo Verona giocò e vinse quella finale

playoff contro la Salernitana, conquistando la serie B. Nel dopo partita si

lasciò andare a frasi poco carine (Ti amo terrone…), che scatenarono una

disgustosa rissa in sala stampa. E quando Agroppi, opinionista Rai, lo

bacchettò in televisione invitandolo a chiedere scusa per aver offeso il

Sud, replicò in modo beffardo: «Tu sei fuori dal mondo». Mandorlini,

ravennate di nascita, ha giocato in sei squadre, Ascoli quella più a Sud. E

allenato dodici club, più giù di Bologna non è mai sceso. Spesso

comportamenti e dichiarazioni sono state tipiche del leghista, il suo

capolavoro resta la festa promozione in B, ottenuta contro la Salernitana.

Saltellava e ballava con i tifosi gialloblù cantando «Ti amo terrone»:

festival del razzismo puro. Travolto da critiche e polemiche, fece

spallucce. Qualche mese più tardi ci pensò un napoletano, Aniello Cutolo, a

rispondergli per le rime a nome di tutti i terroni: giocava con il Padova,

derby veneto a Verona, gol pazzesco del partenopeo da venticinque metri e di

corsa ad esultare in faccia a Mandorlini: «Ti amo coglione».

“Ti amo terrone, ti amo terrone, ti amo”. Ve lo ricordate quel coro di

Mandorlini? Beh di certo in pochi lo avranno dimenticato. Per questo ieri ne

abbiamo scritto. E’ il simbolo di questo Paese dove in uno stadio si canta

la Marsigliese per ricordare le vittime degli attentati di Parigi, poi un

minuto dopo in quello stesso stadio si consente a quegli stessi tifosi di

inneggiare il solito coretto “Vesuvio lavali col fuoco”. Certo, se poi un

allenatore del Verona, che lavora in una città ad alto tasso di razzismo,

soffia sul fuoco anziché cercare di educare la propria tifoseria, allora la

battaglia è proprio persa. “Ti amo terrone”, “Lavali col fuoco”, “Napoli

colera”. Per quanto tempo ancora vogliamo andare avanti in questo modo?

Fatecelo sapere. Lo capiremo quando anche stavolta, l’ennesima, non arriverà

nessuna sanzione realmente incisiva verso chi canta queste schifezze

insopportabili.

Giovani padani: “Siamo invasi dai terroni” , scrive Daniele Sensi su

“L’Unità”. «Non è giusto, siamo invasi! Ovunque ti giri sei sommerso da ‘sti

qui che vogliono comandare loro, mi fanno venire la nausea», sbotta una

novarese. «Troppi, ce ne sono troppi, meglio con contarli», ribatte un

utente di Mondovì. «Ce ne sono tanti, ma molti dei loro figli crescono

innamorati del territorio in cui sono nati e cresciuti», replica un

magnanimo iscritto ligure. Ennesimo dibattito su immigrazione e presunte

invasioni islamiche? No. Il sito è quello dei Giovani Padani, e l’oggetto

della discussione è quanti siano i meridionali residenti nel nord Italia.

Non si tratta solo di un divertito passatempo: lamentando la mancanza di

dati ufficiali («Purtroppo nessuno ha mai pensato di fare un censimento

etnico in Padania, poiché siamo tutti “fratelli italiani”»), sul forum del

movimento giovanile leghista con cura e dovizia vengono incrociate fonti

diverse per tentare di fornire una risposta all’inquietudine che pare

togliere il sonno ad alcuni simpatizzanti. Così, ricorrendo ad una

terminologia allarmante e servendosi del censimento del 2001, delle analisi

di alcuni studiosi dialettali e di quelle relative alle migrazioni interne

del dopoguerra (con una certa approssimazione dovuta all’impossibilità di

conteggiare con precisione i «meridionali nati al nord da genitori immigrati

o da matrimoni misti padano-meridionali») alla fine, tenendo comunque conto

«del tasso di fecondità dei centro-meridionali in base al quale è possibile

stimare 3 milioni di discendenti meridionali nati in Padania, compresi i

bambini nati da coppie miste», il verdetto è di «9 milioni di individui, tra

centro-meridionali etnici e loro discendenti puri o misti». Una stima al

ribasso secondo un utente milanese che arriva a denunciare, nelle

statistiche, «la mancanza dei clandestini, cioè di quelli che sono qui di

fatto ma non hanno domicilio o residenza padane». Dati eccessivamente

gonfiati, al contrario, per un altro giovane lombardo, perché «credo proprio

che il meridionale al nord, specie se sposato con una padana, figli meno

rispetto al meridionale che sta al sud». Una ragazza di Reggio Emilia,

invece, pare poco interessata a parametri e variabili: «Non so quanti siano,

non mi interessa il numero, so solo che sono troppi e che stanno rovinando

una zona che era un’isola felice. Girando per strada difficilmente si

incontra un reggiano! Purtroppo stiamo diventando una minoranza e i

meridionali la fanno da padrone».

La Lega, si sa, ha oramai ampliato il proprio bacino elettorale, pertanto

pure un simpatizzante salernitano si inserisce nella conversazione, e, quasi

invocando clemenza («Io sono meridionale ma amo la Lega e odio i terroni che

vengono qui al nord per spadroneggiare e per rompere i coglioni»), finisce

col cedere allo stesso meccanismo di autodifesa visto attivarsi durante la

recente campagna mediatica e politica anti-rom, quando, per riflesso, non

pochi cittadini rumeni quasi si sono messi rivendicare distinzioni etniche

dai loro connazionali residenti nei campi nomadi, poiché nel gioco

all’esclusione c’è sempre chi sta un po’ peggio: «Certi meridionali non

possono essere espulsi perché italiani, ma, se si potesse fare una bella

barca, sopra ci metterei i meridionali che non lavorano e gli

extracomunitari, che sono più bastardi dei meridionali». Qualche nordico

animatore del forum non indugia nel mostrare comprensione e solidarietà al

fratello salernitano, e si affretta a precisare come sia possibile ravvisare

differenza tra “meridionali” e “terroni”, spiegando che «terrone è colui che

arriva e pensa di essere nel suo luogo di origine, e si comporta di

conseguenza, tanto che nemmeno si offende se lo chiami terrone». Per taluni,

addirittura, il luogo di origine non c’entra proprio nulla, perché «non è la

provenienza che fa l’individuo, e nemmeno il sangue o il colore della pelle,

ma unicamente l’atteggiamento». L’insistenza dei più ostinati («Se ne dicono

tante sui cinesi ma sicuramente li rispetto più di certi meridionali o

marocchini o slavi perché almeno lavorano e si fanno i fatti loro») incontra

obiezioni dalle quali emergono ulteriori sfumature d’opinione tra i giovani

padani, quelli più “cosmopoliti”, coinvolti nella surreale disamina, tanto

che tra essi diviene possibile distinguere tra filantropi («Di meridionali

ne conosco tanti e tanti miei amici sono meridionali, per me un meridionale

è colui che è venuto e lavora onestamente»), progressisti («Esempi di

integrazione con il passare degli anni si fanno più frequenti, sono esempi

da non snobbare ma anzi da far diventare casi di scuola: piano piano li

integreremo»), e possibilisti («Un meridionale che lavora e interagisce con

gli altri vale quanto un settentrionale»). Su tutti, però, inesorabile cade

il richiamo ad un maggior pragmatismo da parte dei realisti: «Siete in

ritardo di 40 anni, c’è bel altra gente che invade le nostre città,

purtroppo!». Trascorso qualche giorno, sul forum viene avviata una nuova

discussione: «Un test per capire a quale sottogruppo della razza caucasica

apparteniamo». Un test scientifico, affidabile, perché «per una volta non ci

si basa sul colore della pelle, dei capelli e degli occhi, ma sulla forma

del cranio».

Non siamo noi razzisti, sono loro che sono napoletani, scrive Francesco

Romano su “Onda del Sud”. Trento: “Terrone di merda”. Operaio reagisce

all’insulto con un pugno: licenziato. Al centro della discussione fra l’uomo

e il caporeparto un ritardo dopo una pausa. Il giudice ha dato ragione

all’azienda. “Il Gazzettino.it” di Trento ha riportato la seguente notizia:

– Il caporeparto dell’azienda trentina per la quale lavorava lo ha appellato

“terrone di merda” e lui, un operaio di origini meridionali, ha reagito

all’insulto con un pugno. Per questo è stato licenziato. Al centro della

discussione c’era il presunto ritardo dell’operaio dopo una pausa. Al

termine dell’accesa discussione, il caporeparto avrebbe mandato via

l’operaio dicendo “terrone di merda”. L’operaio avrebbe così reagito

sferrando un cazzotto contro il collega, raggiungendolo di striscio. Dopo

dieci giorni è arrivato il licenziamento in tronco. Da qui la causa

intentata dall’operaio. La sentenza di primo grado del giudice del lavoro di

Trento ha dato ragione al caporeparto in quanto «non è possibile affermare

anche nei rapporti di lavoro la violenza fisica come strumento di

affermazione di sé, anche quando si tratti della mal compresa affermazione

del proprio onore». Un concetto ribadito dalla sentenza d’appello che

ribadisce come «la violenza fisica non può mai essere giustificata da una

provocazione rimasta sul piano verbale». Questo è quello che accade nel

profondo Nord. Se non è mobbing questo, che cos’è. “Non siamo noi razzisti,

sono loro che sono napoletani” era una vecchissima battuta comica di

Francesco Paolantoni. La violenza certamente non ci appartiene ma forse è

arrivato il momento di rivoluzionare il significato delle parole. Passare da

negativo ad uno positivo. Questa è la cultura leghista che si è affermata al

Nord. Dobbiamo subire la discriminazione dell’emigrazione e ci è impedita

l’integrazione in questa nazione proprio quando ci apprestiamo a festeggiare

i 150 anni dell’unità d’Italia.

Mutuiamo il titolo del libro di Lino Patruno “Alla riscossa Terroni” e

“Terroni” di Pino Aprile per farne un motivo di orgoglio meridionale che

deve portarci ad invertire una tendenza che data 150 anni. Non rivendichiamo

un passato di benessere del Meridione, rivendichiamo un presente migliore

per un Sud messo alle corde.

I terroni nascono anche a Gemonio e nelle valli bergamasche, scrive

“L’Inkiesta” il 6 aprile 2012. Leggendo le cronache, ma, soprattutto,

vedendo le immagini, relative al marciume che sta venendo a galla dai

sottoscala leghisti, mi par che si possa dire una grande verità: l’aggettivo

spregiativo “terrone” non si può appioppare solo ai meridionali, ma, con

grande precisione, anche ai miei conterronei nordici. Devo dire la verità.

Io – nordico e fieramente antileghista da molto tempo – che le storie di

roma ladrona, dell’uccello duro, del barbarossa, dell’ampolla sul diopò

(che, a dire il vero, mi par più una saracca che un rito), di riti celtici,

di fazzolettini verdi come il moccio, erano tutte una rozza e ignorante

presa per il culo per ammansire i buoi e farsi in comodo i sollazzi propri,

ne ero convinto da tempo. Da ben prima che si svegliassero i soliti

magistrati (verrà il giorno, in questo paese dei matocchi, che qualche

rivoluzione la farò il popolo?), bastava un po’ di fiuto per capire che il

sottobosco era questo. Ma le vedete le facce del cerchio magico? Ma avete

presente la pacchianità della villa di Gemonio? E poi, la priorità alla

“family”, come la più bieca usanza del troppo noto familismo amorale, perchè

parlare di “famigghia” era troppo terrone. Ma il dato è che questi sono –

culturalmente, esteticamente e antropologicamente – terroni. Perchè terrone,

per me, non è un epiteto riferibile a una provenienza geografica I.G.P.; è

uno stile deteriore di rappresentarsi, chiuso, retrivo, in cui il dialetto

non è cultura, ma rozzume esibito con orgoglio (e questo vale tanto per i

napoletani, quanto per i veneti), in cui prevale la logica del clan su

quella della civile società, in cui si deve fare sfoggio dell’ignoranza

perchè questo è “popolare”. Terrone è un ignorante retrogrado, cafone,

ineducato. Con il risultato che il Bossi e la family sprofondano, il

terronismo impera e un peloso, stantio e pietistico meridionalismo riprende

fiato. Grazie Bossi, grazie leghisti: avete ucciso non solo la dignità del

nord, ma anche la speranza vera che una riforma moderna di questo paese,

tenuto insieme con una scatarrata, si potesse fare. Ah, dimenticavo. Se

qualcuno mi dovesse dire “parla lui, di ignoranza presentata con orgoglio.

Da che pulpito vien il sermone!”, dico: “Non perdete tempo in analisi: son

diverso e me ne vanto. Si vuol che dica che sono ignorante e delinquente.

Bene lo sono, in un mondo di saccenti ed onesti mafiosi, sono orgoglioso di

esser diverso. Cosa concludere, di fronte a tali notizie di carattere

storico? Questo: trovo triste che i nostri bravi leghisti rinneghino le

proprie radici arabe, albanesi, meridionali, mediterranee. Da loro, così

orgogliosi della Tradizione, non me lo aspettavo. Anzi dirò di più. Buon per

loro avere origini meridionali, perchè ad essere POLENTONI si rischia di

avere una considerazione minore che essere TERRONE.

Secondo Wikipedia Il termine polentone è un epiteto, con una connotazione

negativa, utilizzato per indicare gli abitanti dell’Italia settentrionale.

Origine e significato. Letteralmente significa mangiatore di polenta, un

alimento, questo, storicamente molto diffuso nella cucina povera dell’Italia

settentrionale. Fino ai primi anni del XX secolo, infatti, la polenta

rappresentava l’alimento base, se non esclusivo, delle popolazioni del nord

Italia (Lombardia, Veneto, Piemonte ecc.) con conseguenze nefaste sulla

salute di molti soggetti spesso vittime della pellagra. Polentone, come

stereotipo linguistico, ha assunto, quindi, un significato spregiativo, e

sta ad indicare una persona zotica un pò lenta di comprendonio (po’

lentone). Il termine si è inserito nella dialettica campanilistica fra

abitanti del nord e del sud della penisola, essendo usato in

contrapposizione all’appellativo terrone: ambedue le parole hanno

connotazioni antietniche, tese a rimarcare una asserita inferiorità etnica e

culturale. Lo stesso epiteto è utilizzato in Val Padana, soprattutto in

Lombardia (pulentùn), per indicare una persona lenta e dai movimenti goffi e

impacciati.

Analisi dei termini offensivi. Il termine polentone è un epiteto, con una

connotazione negativa, utilizzato dagli abitanti dell’Italia meridionale per

indicare gli abitanti dell’Italia settentrionale, scrive Wikipedia.

Letteralmente significa mangiatore di polenta, un alimento, questo,

storicamente molto diffuso nella cucina povera dell’Italia settentrionale.

Fino ai primi anni del XX secolo, infatti, la polenta rappresentava

l’alimento base, se non esclusivo, delle popolazioni del nord Italia

(Lombardia, Veneto, Piemonte ecc.) purtroppo con conseguenze nefaste sulla

salute di molti soggetti spesso vittime della pellagra, anche se li ha

salvati da tante carestie alimentari. Polentone, come stereotipo

linguistico, ha assunto, quindi, un significato spregiativo nell’Italia del

Sud, e sta ad indicare una persona zotica. Il termine si è inserito nella

dialettica campanilistica fra abitanti del nord e del sud della penisola,

essendo usato in contrapposizione all’appellativo terrone: ambedue le parole

hanno connotazioni antietniche, tese a rimarcare una asserita inferiorità

etnica e culturale, anche se spesso usate solo in modo bonario. Lo stesso

epiteto è utilizzato in Val Padana, soprattutto in Lombardia (pulentùn), per

indicare una persona lenta di comprendonio (tonta) e dai movimenti goffi e

impacciati.

La Padania o Patanìa (lett. Terra dei Patanari, coltivatori di patate) si

estende in tutte le regioni del nord Italia: dalla Val d’Aosta alla Toscana

fino al Friuli Venezia Giulia. È facile collocare geograficamente la Patanìa

vera e pura: si traccia una retta che attraversa interamente il Po, passando

rigorosamente al centro, perché solo la parte nord del Po è padana. La

Padania si definisce anche Barbaria, cioè terra di barbari. Il mito di una

terra popolata da eroi celtici, circondata da terribili barbari di matrice

slava, è il concetto su cui si basa la Lega Nord. Trascurabile il dettaglio

che un tempo la Padania fosse abitata da un’accozzaglia di popoli oltre ai

Celti.

Terrone è un termine della lingua italiana, utilizzato dagli abitanti

dell’Italia settentrionale e centrale come spregiativo per designare un

abitante dell’Italia meridionale, talvolta anche in senso semplicemente

scherzoso, scrive Wikipedia. In passato il termine era utilizzato con un

altro significato e valenza; solo nel corso degli anni sessanta ha acquisito

il senso attuale. Con il termine “terrone” (da teróne, derivazione di terra)

si indicava nel XVII secolo un proprietario terriero, o meglio un

latifondista. Già tra le Lettere al Magliabechi, l’erudito bibliotecario

Antonio Magliabechi (1633-1714) il cui lascito, i cosiddetti Codici

Magliabechiani costituiscono un prezioso fondo della Biblioteca Nazionale di

Firenze, scriveva (CXXXIV -II – 1277): «Quattro settimane sono scrissi a

Vostra Signoria illustrissima e l’informai del brutto tiro che ci fanno

questi signori teroni di volerci scacciare dal partito delle galere, contro

ogni equità e giustizia, già che ho lavorato tant’anni per terminarlo, e ora

che vedano il negozio buono, lo vogliono per loro». Il termine in seguito fu

utilizzato per denominare chi era originario dell’Italia meridionale e con

particolare riferimento a chi emigrava dal Sud al Nord in cerca di lavoro,

al pari dei nordici milanesi, etichettati come baggiani, che emigravano

nelle valli del Bergamasco, come menzionato da Alessandro Manzoni. Il

termine si diffuse dai grandi centri urbani dell’Italia settentrionale con

connotazione spesso fortemente spregiativa e ingiuriosa e, come altri

vocaboli della lingua italiana (quali villano, contadino, burino e cafone)

stava per indicare “servo della gleba” e “bracciante agricolo” ed era

riferita agli immigrati del meridione. Gli immigrati venivano quindi

considerati, sia pure a livello di folklore, quasi dei contadini

sottosviluppati. Il termine, che deriva evidentemente da “terra” con un

suffisso con valore d’agente o di appartenenza (nel senso di persona

appartenente strettamente alla terra) è stato variamente interpretato come

frutto di incrocio fra terre (moto) e (meridi)one, come “mangiatore di

terra” parallelamente a polentone, “mangiapolenta”, cioè l’italiano del

nord; come “persona dal colore scuro della pelle, simile alla terra” o anche

come “originario di terre soggette a terremoti” (“terre matte”, “terre

ballerine”). Il suo maggiore utilizzo data comunque essenzialmente agli anni

sessanta e settanta e limitatamente ad alcune zone del nord Italia, in

seguito alla forte ondata di emigrazione di lavoratori e contadini del

meridione d’Italia in cerca di lavoro verso le industrie del nord e in

particolare del triangolo industriale (Genova – Milano – Torino). In tale

ambito si spiega anche la diffusione del termine: storicamente, grossi

movimenti di popolazioni hanno sempre portato con sé anche fenomeni di

intolleranza o razzismo più o meno larvati. Successivamente, allo stesso

modo è sorta la locuzione “terrone del nord”, generalmente per indicare gli

italiani del nord-est (principalmente i veneti, detti “boari”), che per

ragioni simili cominciarono negli stessi anni ad emigrare verso il

nord-ovest, venendo così accomunati agli emigranti meridionali. Il

riconoscimento di terrone come insulto e non come termine folkloristico è un

processo che storicamente ha subito molte battute d’arresto e

incomprensioni, probabilmente dovute al fatto che solo una parte della

popolazione italiana ne riconosceva pienamente la gravità e il suo carattere

offensivo. La Corte di Cassazione ha ufficialmente riconosciuto che tale

termine ha un’accezione offensiva, confermando una sentenza del Giudice di

Pace di Savona e confermando che la persona che l’aveva pronunciata dovesse

risarcire la persona offesa dei danni morali. Spesso vengono associati a

questo epiteto caratteristiche personali negative, tra le quali ignoranza,

scarsa voglia di lavorare, disprezzo di alcune norme igieniche e soprattutto

civiche. Analogamente, soprattutto in alcune accezioni gergali, il termine

ha sempre più assunto il significato di “persona rozza” ovvero priva di

gusto nel vestire, inelegante e pacchiana, dai modi inurbani e maleducata,

restando un insulto finalizzato a chiari intenti discriminatori. Inoltre

vengono spesso associati al termine anche tratti somatici e fisici, come la

carnagione scura, la bassa statura, le gote alte, caratteristiche fisiche

storicamente preponderanti al Sud rispetto al Nord Italia.

In conclusione c’è da affermare che bisogna essere orgogliosi di essere

meridionali. Il meridionale non è migrante: è viaggiante con nostalgia e

lascia il cuore nella terra natia.

Chi proferisce ingiurie ad altri o a se stesso con il termine terrone non

resta che rispondergli: SEI SOLO UN COGLIONE.

Approfondimento del dr Antonio Giangrande. Scrittore, sociologo storico,

giurista, blogger, youtuber, presidente dell’Associazione Contro Tutte le

Mafie, che sul tema ha scritto “L’Italia Razzista” e “Legopoli”.