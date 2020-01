Lunedì 27 gennaio 2020, alle ore 15.00, nel corso di una conferenza stampa che si terrà nei locali del Teatro “F. Cilea”, a Reggio Calabria, in via Corso Garibaldi, le gemelle Chiara e Martina Scarpari e il cantante internazionale Roberto Kel Torres presenteranno in anteprima nazionale il loro nuovo singolo.

Il brano si intitola “Solo tu” e sarà eseguito in occasione della rassegna musicale dedicata a Mino Reitano, che si terrà lo stesso 27 gennaio, alle ore 20.30, a Reggio Calabria. Il brano sarà subito disponibile per l’ascolto sui più importanti store musicali e sarà distribuito in Italia, Germania e Russia.

Nel corso della presentazione interverranno: Roberto Kel Torres e le gemelle Chiara e Martina Scarpari.