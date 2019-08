I Carabinieri della Compagnia di Rossano hanno sottoposto a controllo due aziende agricole, una delle quali, un laboratorio caseario, è stato chiuso poiché completamente abusivo. Le verifiche, poi, si sono concentrate su alcuni esercizi pubblici, tra bar, ristoranti e circoli privati: in tutte le attività economiche controllate sono state rilevate irregolarità, tanto che sono stati chiusi complessivamente tre depositi di alimenti e bevande per carenze igienico-sanitarie con relative segnalazioni all’A.S.P. cosentina nonché, relativamente ad un circolo privato, è stata riscontrata la presenza di una lavoratrice “in nero”, per la quale si è proceduto a contestare le relative sanzioni amministrative. L’attività dell’Arma sul territorio ha consentito di controllare complessivamente oltre cento persone e oltre sessanta mezzi di trasporto, con l’elevazione di oltre trenta contravvenzioni al codice della strada per un ammontare di oltre novemila.