Riceviamo e pubblichiamo

Prendiamo atto che, per la prima volta dopo tre anni, il Sig. Sindaco si accorge della presenza in Consiglio Comunale della minoranza. Certo, lusingati dell’essere chiamati in ballo in un momento di difficoltà, noi rispondiamo “presente” ed intendiamo affrontare la questione in modo perentorio e concreto senza sottrarci alla responsabilità che la Città ci ha assegnato. Intendiamo sederci al tavolo convocato dal Sindaco con una serie di indicazioni volte a tutelare la salute dei cittadini ed al contempo gli interessi economico-commerciali della Città che, in questo periodo, stava lentamente provando a ripartire.

Il virus non può e non deve vincere questa battaglia.

Sia chiaro che, i sottoscritti, considerano il lock-down della Città solo come “extrema ratio” per la risoluzione del problema, il nostro paese ha già sufficientemente sofferto i nefasti effetti della quarantena e non possiamo permettere un’ulteriore, drammatica, chiusura.

Pertanto, siamo convinti che il ruolo della Pubblica Amministrazione sia quello di gestire l’emergenza con efficacia, competenza e preparazione, garantendo il rispetto delle prescrizioni imposte dagli enti sovraordinati e, nello specifico, riteniamo fondamentale che il problema vada affrontato non tanto nei confronti delle attività commerciali (che solertemente si sono già attivate per adeguare i propri locali), bensì negli spazi pubblici, nei giardini, nelle spiagge libere e nelle piazze, dove la popolazione sottovalutando gli effetti del contagio corre quotidianamente il rischio di contrarre il virus. In questo particolare periodo dell’anno, in piena stagione estiva, dobbiamo guardare agli esempi delle grandi realtà turistico-commerciali del nostro paese che, come e più di noi, si trovano ad affrontare casi di Covid19 e che, tuttavia, continuano a gestire in maniera equilibrata l’emergenza sanitaria senza drastici e conseguentemente fatali rimedi.

I CONSIGLIERI COMUNALI DI MINORANZA

Antonino Randazzo Silvana Misale

Giuseppe Ippolito Armino Carmelo Melara

Domenica Di Certo Francesco Trentinella

Umberto Donato