Ciao Bruno, la tua improvvisa dipartita mi ha lasciato incredulo con un immenso dolore che non so spiegartelo. Ti ho conosciuto in questi ultimi anni e ricordo il tuo sorriso e la tua semplicità oltre alla professionalità che hai avuto quando sei venuto a fare dei lavori presso la Centrale Elettrica di Taurianova.

Ho avuto l’immenso piacere di conoscerti e di apprezzare le tue immense doti, oltre al tuo essere un gran persona perbene. Ci mancherai.

A nome mio e dei dipendenti della Centrale Elettrica abbracciamo tutta la famiglia, associandoci al loro dolore. Ed insieme a noi anche i tuoi colleghi di lavoro.

Luigi Longo