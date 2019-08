Un gemellaggio nel nome dello sport. E nel solco dei suoi valori sani, autentici e che uniscono oltre ogni distanza o confine. Le associazioni ciclistiche A.S.D. Pane e Fantasia di Taurianova e la G.S.C. Fontaniva (provincia di Padova), presiedute rispettivamente da Giuseppe De Raco e Stefano Bonamin, gli scorsi 9 e 10 agosto hanno scritto una pagina straordinaria di impegno per il territorio e di amicizia. L’ufficializzazione del gemellaggio tra le due realtà e il tour in bici della provincia di Reggio, hanno concretizzato un percorso di condivisione che continuerà a produrre frutti nel prossimo futuro.

Il primo passaggio in Comune, a Taurianova, dove alla presenza del sindaco Fabio Scionti e di altri amministratori, i presidenti delle due associazioni hanno messo nero su bianco gli intenti per il prosieguo. Poi, nell’assolata giornata di San Lorenzo, il giro su due ruote lungo la storia e le bellezze della punta d’Italia. Oltre 210 chilometri, tra città e borghi della Calabria più vera, accompagnati dall’entusiasmo di tanti appassionati, amici, curiosi e turisti. Uno spot per l’Italia che dialoga e cuce i lembi di un avvenire fatto di relazioni, interscambi culturali e progetti vincenti. Perché, ed è questo il messaggio straordinario, lo sport può cementare, valorizzare, promuovere il Paese nella sua interezza.

A curare tutti i dettagli dell’iniziativa Italo Rossi e Martino Sicari. Un’attività condotta per quasi un anno, alla ricerca di sinergie e sostegni concreti. Alla fine il risultato è stato straordinario. Un successo oltre ogni più rosea aspettativa che, nel prossimo futuro, porterà i ciclisti taurianovesi in Veneto, per un replay di quanto già avvenuto in terra reggina. Intanto, però, il seme di un nuovo protagonismo dello sport è stato gettato: lo sport che dialoga e ragiona sul futuro. Lo sport che avvicina e mettere in relazione persone e luoghi.