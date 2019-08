Cina: aereo prende fuoco all’aeroporto di Pechino, passeggeri evacuati

Il 27 agosto, un Airbus A330 (B-5958) della Air China ha operato il volo CA976 tra Singapore e Pechino, in Cina. Durante il ritorno all’aeroporto cinese, già pronto per essere imbarcato per il suo prossimo volo, scoppiò un incendio nel vano di carico dell’aeromobile. I servizi di emergenza si sono precipitati sull’aeromobile, i passeggeri e i membri dell’equipaggio hanno evacuato in sicurezza l’aeromobile. Una densa colonna di fumo ha coperto il cielo dell’aeroporto. Molto probabilmente, l’aeromobile in seguito ai gravi danni riportati dalla fusoliera è irreparabile. Le foto e il video, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, sono diventati virali sui social media.