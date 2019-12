“È notizia di questi giorni che una donna per la prima volta è stata nominata Presidente della Corte Costituzionale ma è anche notizia che in Finlandia una giovane donna è stata nominata Premier, a dimostrazione che in questi Paesi l’età ed il sesso non contano”. Lo afferma la presidente della Commissione regionale per le Pari Opportunità, Cinzia Nava.

“Se la prima nomina ci sorprende, la seconda conferma una società civile e culturalmente avanzata, ormai cosa nota. I Paesi nordici hanno sempre avuto il primato per la presenza femminile in campo politico. Infatti sono i Paesi che più si impegnano per migliorare la parità di genere, grazie soprattutto ad un sistema di welfare funzionante. Si spera che il ‘sistema nordico’ possa essere preso come riferimento dal nostro Paese che ancora lotta per vedere affermate e riconosciute le capacità delle donne. Intanto la Crpo Calabria esprime tutta il compiacimento per la nomina della neo Presidente Cartabia della Corte costituzionale e si augura che possa essere solo l’inizio di una serie di riconoscimenti femminili in ogni campo”.