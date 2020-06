Un’iniziativa che si prefigge lo scopo di promuovere i valori ambientali e la cultura del verde, quali elementi di decoro e arricchimento architettonico del Centro abitato.

L’Amministrazione Comunale, in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, propone per l’anno 2020 la 1^ Edizione del Concorso “Balconi Fioriti”.

Un concorso aperto a tutti i cittadini che allestiranno spazi disponibili delle proprie abitazioni quali balconi, davanzali, verande, terrazzi, giardini, scale, fioriere, vetrine, con decori floreali a pianta viva.

Il relativo avviso, con annesso modulo di iscrizione, predisposto dal Servizio “Promozione Culturale – Ambiente” è stato pubblicato sul sito del Comune.

I cittadini interessati a partecipare potranno inoltrare domanda di iscrizione, corredata da n. 4 foto a colori dello spazio allestito, nel periodo dal 5 al 27 giugno.

Le foto saranno inserite nella pagina Facebook “Cittanova Città Gentile” e potranno così essere valutate dai cittadini.

Sarà proclamato vincitore del concorso lo spazio arredato le cui foto riceveranno un numero maggiore di post e/o like.