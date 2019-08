Riceviamo e pubblichiamo

A distanza di due mesi dalla elezioni comunali finalmente “la montagna ha partorito il topolino”… il caldo torrido degli ultimi giorni dovuto al surriscaldamento globale ha scongelato i “Ghiaccioli”, ora pronti, a dir loro, ad amministrare Cittanova. Pochi giorni fa è apparso un manifesto della coalizione Cittanova Cambia dal titolo “omofobo”, un termine molto caro alla sinistra italiana che in questo caso viene usato per indicare quella che è una naturale convergenza dei gruppi di opposizione che, seppur distinti, non possono che reagire uniti alle deplorevoli gesta dei nostri governanti. La difesa utilizzata è il solito gioco di dare la colpa alle amministrazioni passate per le criticità economiche dell’ente completato dall’accusa all’opposizione di non essere propositiva e di fuggire dal dibattito politico preferendo le aule del tribunale. Il gruppo politico Cittanova 4.0 rappresentato nell’ultima competizione elettorale da Mimmo Bovalino, Caterina Furfaro, Giovanni Sergi e Gino Catania, quest’ultimo eletto consigliere comunale, augura buon lavoro alla nuova amministrazione e si offre disponibile a dare un contributo concreto qualora i nuovi amministratori decidessero di occuparsi finalmente dei veri problemi del paese: crisi idrica, economia in stallo, piano strutturale fantasma, villaggio Zomaro abbandonato, carenza di iniziative per la promozione del turismo eccezione fatta per la festa dello Stocco del “Patron” D’Agostino.

