Continua con grande successo di critica e di pubblico la XVII Stagione Teatrale organizzata dall’Associazione Kalomena. Venerdì 14 febbraio al Teatro Gentile di Cittanova nuovo appuntamento in cartellone con la gustosa commedia tutta al femminile “Belle Ripiene”, interpretata da Rossella Brescia, Tosca D’Aquino, Roberta Lanfranchi e Samuela Sardo.

I biglietti sono in vendita presso il teatro Gentile sabato 8 e mercoledì 12 febbraio dalle ore 16 alle 18. Info:3477191399 / 3206184249. kalomena@libero.it

“Belle Ripiene, una gustosa commedia dimagrante”: una grande e allegra cucina in cui quattro amiche condividono risate, pensieri e due grandi amori, gli uomini e il cibo, croce e delizia delle loro vite.

Un esilarante spaccato di vita femminile dove protagonisti del racconto sono il cibo e gli uomini: le donne amano mangiare ma poi si costringono a infernali diete dimagranti…..ci sarà un elemento in comune tra il loro rapporto col cibo e quello con gli uomini…..?

Questa gustosa commedia dimagrante è ambientata nel regno delle donne ovvero dentro una cucina tra pentole e fornelli.

La particolarità è che in questo caso i fornelli e la cucina sono veri.

Non mancano sorprese e divertimento nella commedia di Massimo Romeo Piparo che firma con Giulia Ricciardi uno spettacolo di prosa tutto al femminile con Rossella Brescia, Tosca D’Aquino, Roberta Lanfranchi e Samuela Sardo.

Le quattro performers (ci piace definirle così perché oltre a recitare saranno costrette, “da copione” ad esprimersi anche nell’arte culinaria) cucineranno delle reali ricette – ognuna con la propria estrazione geografica, dal Salento a Napoli, da Roma all’Alta Padana- mentre, “accenderanno” anche un confronto sul loro rapporto coi rispettivi uomini e le rispettive più-o-meno-realizzate esistenze.

Durante questo racconto “dimagrante” toccherà ad alcuni del pubblico condividere con le attrici il cibo cucinato ma non certo i loro uomini che rimarranno relegati tristemente nella lista dei “cibi proibiti” dal…..dietologo dell’amore.

Belle Ripiene è una commedia prodotta dal Sistina con la regia di Massimo Romeo Piparo, le scene di Teresa Caruso, i costumi di Cecilia Betona, le luci di Daniele Ceprani, il suono di Stefano Gorini e le musiche originali di Emanuele Friello.