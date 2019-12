Appuntamento per SABATO 21 DICEMBRE

Sarà il Prof. Michele Mirabella accompagnato dall’Orchestra Mercadante, con lo spettacolo “Ammore e niente cchiù. Scritti, poesie e canzoni del Principe De Curtis, in arte TOTÒ”, il prossimo sabato 21 dicembre al Teatro Gentile di Cittanova, a caratterizzare il nuovo appuntamento in cartellone della XVII Stagione Teatrale 2019/20 organizzata dall’Associazione Kalomena, con il patrocinio della locale Amministrazione comunale, della Presidenza del Consiglio regionale della Calabria, della Città Metropolitana ed il sostegno della BCC di Cittanova.

Totò, nome d’arte di Antonio Focas Flavio Angelo Ducas Comneno di Bisanzio Curtis Gagliardi, più semplicemente Antonio De Curtis, è stato un attore, commediografo, paroliere, poeta, musicista e sceneggiatore italiano.

Il talentuoso ed eclettico Prof. Michele Mirabella in questo spettacolo racconta la vita del grande artista napoletano, attraverso scritti, poesie, immagini e, coadiuvato dall’Orchestra Saverio Mercadante, le più belle canzoni, per raccontare l’anima più profonda e poetica dell’indimenticabile uomo.

L’attore, regista e conduttore pugliese prenderà per mano il pubblico e lo condurrà in un dialogo dedicato agli aneddoti e confidenze raccolte da lui stesso, nella sua lunga carriera, sulla vita privata del più grande comico italiano del 900. Quindi non un racconto sui dati biografici o cinematografici di Totò ma un racconto dedicato alla conoscenza del principe Antonio De Curtis. Assieme a Michele Mirabella l’Orchestra Saverio Mercadante e l’esibizione della voce solista Daniela Sornatale che canterà alcune tra le più note delle circa 100 canzoni scritte da Totò. Tra queste “Malafemmina”, “Casa mia”, “Baciami”, “Carmè Carmè”, “Filumè”, “Felicità” e altre.

MICHELE MIRABELLA – voce narrante

ORCHESTRA SAVERIO MERCADANTE (14 elementi)

Daniela SORNATALE – voce solista

I biglietti sono in vendita presso il teatro Gentile sabato 14 e giovedì 19 dalle ore 16.00 alle 18.00

Info: 3477191399 / 3206184249. kalomena@libero.it