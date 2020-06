A fronte dell’operazione condotta dai Carabinieri della Compagnia di Taurianova, in esecuzione a quanto disposto dall’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Gip del Tribunale di Palmi e su richiesta del Sostituto Giorgio Panucci della Procura di Palmi, diretta da Ottavio Sferlazza, questa mattina è stata scritta la parola fine al diffondersi di una serie di furti, tra l’altro avvenuti in passato anche sul territorio del Comune di Cittanova, oltre a quelli registratesi a Taurianova e Polistena. Questa Amministrazione Comunale – continua il Sindaco Francesco Cosentino – si è posta da sempre a fianco delle Forze dell’Ordine, credendo fermamente nel loro operato da svolto a tutela dei Cittadini e teso ad affermare nella nostra Comunità gli alti valori della legalità. A seguito dei risultati scaturiti dall’operazione odierna, oltre a congratularci con le donne e gli uomini dell’Arma coordinati dal Capitano Marco Catizone, Comandante della Compagnia Carabinieri di Taurianova – conclude il Sindaco – è nostra intenzione, qualora ne ricorressero i presupposti, avviare tutte le procedure per costituirci parte civile nel processo che vedrà imputati gli autori della “Banda del buco”.