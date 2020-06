Abbiamo appreso dalla stampa che in località Torre dei vandali hanno arrecato danni alla staccionata sul Fosso Cavaliere ed attentato all’incolumità pubblica.

Esprimiamo tutta la nostra ferma condanna per il grave atto accaduto e siamo certi che al più presto le Forze dell’Ordine sapranno, come sempre, fare luce ed individuare il o i vandali.

Questi fatti minano alla base il concetto di bene comune al quale dovrebbe ispirarsi ogni nostra azione portandoci a rendere sempre più bello ed accogliente il nostro paese.

Avremmo preferito essere informati direttamente da chi lo ha saputo per primo, visto il suo ruolo nel nostro Comune, ed avremmo consigliato di far stilare un documento di condanna del grave fatto accaduto dall’intero Consiglio Comunale che avrebbe significato condanna da parte di tutta Cittanova.

Ci auguriamo che questo appello venga accolto, anche se in ritardo, e che diventi regola istituzionale per il futuro.