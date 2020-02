Nella mattinata di oggi l’Associazione Phîlene ha donato due vocabolari di inglese ed uno di italiano al Liceo Artistico “V. Gerace” di Cittanova.

Le parole di uno dei coordinatori dell’associazione, Carmelo Milicia:”Un grande grazie per aver accolto l’iniziativa alla dirigente scolastica Antonella Timpano ed al Professore Luigi Scolaro.

Un grazie particolare al Rappresentante d’istituto, nonché membro di Phîlene, Antonio Dagostino, il quale ha voluto fortemente questa donazione.

L’obbiettivo della nostra associazione è quello di intervenire ovunque ce ne sia bisogno. Pensiamo fortemente che le scuole presenti nel nostro paese siano per Cittanova motivo di grande vanto ed uno dei motori della nostra comunità. Bisogna sostenere le scuole, bisogna sognare una Cittanova sempre più sviluppata, partendo dalle piccole cose per arrivare a quelle più grandi.”