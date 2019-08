Un successo importante per il IV Expo Enogastronomico organizzato e promosso dall’Associazione BCC Young con il contributo e il patrocinio della BCC di Cittanova e dell’Amministrazione Comunale di Cittanova.

La tre giorni dedicata all’enogastronomica d’eccellenza calabrese, ha fatto registrare risultati positivi sia in termini di partecipazione che di qualità dei contenuti proposti. Nel contesto suggestivo di via Rocco Gentile, a due passi dalla Villa Comunale “Carlo Ruggiero”, l’evento ha offerto al territorio una vetrina per la promozione delle migliori produzioni regionali e, contestualmente, diversi spunti di riflessione sui temi che riguardano e riguarderanno il comparto primario locale da qui ai prossimi anni. Poi, a fare da cornice, dimostrazioni, degustazioni, percorsi del gusto, approfondimento e musica live.

“Ringraziamo la BCC di Cittanova e l’Amministrazione Comunale cittanovese per il supporto – ha affermato la Presidente della BCC Young avv. Emanuela Russo – e ringraziamo quanti hanno creduto ancora una volta nel progetto Expo. Al termine di questo nuovo percorso, abbiamo stilato un bilancio che, in più punti, si dimostra oggettivamente positivo e di prospettiva. Sappiamo come, oggi più che mai, portare avanti progettualità sia complicato. Soprattutto in un periodo dell’anno in cui la programmazione complessiva dei differenti municipi accavalla date, eventi e flussi turistici. Tuttavia, siamo convinti della bontà del nostro operato, soprattutto alla luce del riscontro ottenuto. Guardando al futuro, appare evidente il fatto che l’Expo Enogastronomico debba aprirsi ai territori della provincia reggina, facendo visita a realtà nuove e percorse da tradizioni e peculiarità non ancora pienamente valorizzate. Noi crediamo che l’avvenire debba vedere protagoniste indiscusse dello sviluppo locale le comunità cittadine. Comunità capaci di aprirsi e di attivare forme di partecipazione disinteressata e concreta a supporto di chi prova a costruire qualcosa per la collettività. E, da questo punto di vista, arrivano segnali importanti da diversi comuni del comprensorio. Segnali che non intendiamo sottovalutare. La riflessione, in questo senso, è già avviata. In ultimo, ma non in ordine di importanza, un ringraziamento alle aziende che anche quest’anno hanno deciso di investire nell’Expo. Se la scommessa è stata vinta è anche grazie a loro”.