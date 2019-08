Riceviamo e pubblichiamo

In merito alla segnalazione sulla presenza di eventuali scarichi fognari abusivi lungo il torrente che attraversa il tratto Santa Maria-Torre si assicura che l’Amministrazione Comunale ha tempestivamente effettuato i necessari controlli. Dall’esito non è emersa presenza di scarichi o liquami lungo il tratto indicato. In tal senso si possono rassicurare i cittadini che hanno segnalato detta circostanza. L’Amministrazione continuerà a vigilare a tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini.