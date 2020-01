La SRC, ideata e diretta da Walter Cordopatri, coordinata da Giorgio Colangeli, patrocinata dal Comune di Cittanova, in collaborazione ufficiale con il Giffoni Film Festival, inizia il suo quarto anno di attività, accogliendo presso il Polo Solidale per la Legalità“F. Vinci” di Cittanova, la visita ufficiale dell’On. Anna Laura Orrico.

Un importante momento questo per la SRC, atteso con entusiasmo da allievi, famiglie, docenti e collaboratori tutti. Un appuntamento per nulla scontato che ha rappresentato un grande riconoscimento per quella che è ancora di fatto una giovane realtà, ma che mira da sempre a essere un punto di riferimento di altissimo livello per tutto il meridione. La volontà dell’On. Orrico di visitare la Scuola, incontrare i suoi allievi e conoscere di persona questa realtà è stato motivo di orgoglio e di grande slancio per la SRC, che il Direttore ha accolto così:

Un’occasione unica per tutta la Scuola ospitare un Sottosegretario di Stato!E’ stato emozionante confrontarci e farci conoscere da un così alto rappresentante delle Istituzioni Nazionali, siamo felici, oltretutto, che sia anch’essa calabrese e che conosca bene, quindi, la realtà territoriale in cui operiamo, con fatica e a costo di grandi sacrifici ma visti i risultati anche con grande soddisfazione.

Per l’occasione erano presenti: Marco Cesaro, portavoce del Giffoni Film Festival; il Sindaco, Francesco Cosentino, con l’Amministrazione Comunale; l’On. Francesco D’Agostino, Consigliere Regionale; rappresentanti delle Forze dell’Ordine, della Diocesi edegli Istituti Scolastici locali.