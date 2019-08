Tutto pronto per l’esordio della Cittanovese in questa nuova stagione 2019/2020. Oggi pomeriggio, allo stadio “Morreale – Proto” di Cittanova, i giallorossi affronteranno il Corigliano nel primo turno di Coppa Italia Dilettanti. Una sfida probante e suggestiva, che vedrà aprirsi ufficialmente il nuovo ciclo guidato dal tecnico Ivan Franceschini, alla prima con la compagine cittanovese. La partita è in programma per le ore 16,00 e verrà arbitrata dal sig. Leotta di Acireale.

Dunque, finisce l’attesa: si ritorna in campo con un progetto rinnovato, giovane e ambizioso. Un nuovo percorso che proverà a rilanciare la sfida giallorossa al campionato di Serie D.