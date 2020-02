Cresce l’attesa per il match che domenica prossima vedrà impegnate Cittanovese e Palermo sul terreno del “Morreale – Proto” di Cittanova. Per la gara – fischio di inizio fissato per le ore 15,00 – è previsto sugli spalti il pubblico delle grandi occasioni, in una cornice di assoluta festa e di sana aggregazione. Un momento dall’importante coefficiente di spettacolo, capace di stimolare concetti come l’identità e la voglia di riscatto di un intero territorio.

“Ci accingiamo a vivere una nuova pagina di grande calcio a Cittanova – ha sottolineato il Presidente giallorosso Girolamo Guerrisi – e siamo certi che anche questa volta il paese, i tifosi e l’intero mondo calcistico cittadino sapranno rispondere nel migliore dei modi. Cittanova è luogo di accoglienza, di valori e di condivisione positiva. Sarà una straordinaria giornata di sport. Già da subito, comunque – ha concluso – intendo ringraziare a nome dell’intera Società le Forze dell’Ordine, le Istituzioni, a partire dal Comune di Cittanova, e le tante professionalità che stanno lavorando in questi giorni per la riuscita dell’evento”.

Il main sponsor della Cittanovese Francesco D’Agostino, nella mattinata odierna ha ribadito: “La centralità del calcio nelle dinamiche positive dei territori e delle comunità del Sud”. “La Cittanovese – ha proseguito – da anni si pone come esempio virtuoso per il calcio dilettantistico calabrese e nazionale, e i risultati ottenuti sul campo rappresentano solo una parte degli esiti positivi di un progetto che guarda allo sviluppo di forme di aggregazione sana rivolte soprattutto ai giovani. Vedere l’entusiasmo di questi giorni è motivo di orgoglio. Un qualcosa che ripaga dagli enormi sacrifici che ogni anno si compiono per tenere alto il vessillo giallorosso in campo interregionale”.