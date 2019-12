Abbiamo letto la nota in cui l’istituto “Tecnè” smentisce un sondaggio sulle prossime elezioni regionali in Calabria, attribuito alla stessa società, pubblicato da un network locale.

È grave che in questo momento politico così delicato ci siano tentativi di inquinamento del dibattito pubblico. Da tempo assistiamo a fake news tendenti ad esaltare alcune candidature ed a deprimerne altre, con l’evidente scopo di sostenere in maniera illecita, ai sensi della normativa che disciplina l’uso e la comunicazione dei sondaggi, candidati graditi alle stesse testate locali, alterando la realtà con un uso spregiudicato della comunicazione. Come coalizione di centrosinistra a sostegno di Oliverio Presidente, ribadiamo l’importanza di discutere dei temi economici, sociali e progettuali che interessano i calabresi e di riportare il dibattito politico su alti livelli di correttezza, lealtà e di merito delle questioni.