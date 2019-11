Via libera al contratto decentrato integrativo relativamente all’annualità economica 2019 per i dipendenti dell’amministrazione comunale.

L’ipotesi di accordo, siglata in sede di delegazione trattante tra il Comune di Cittanova e la Rappresentanza sindacale dei lavoratori, dovrà essere portata ora al vaglio del Revisore dei Conti per l’approvazione definitiva da parte della Giunta.

La sottoscrizione dell’intesa consentirà l’erogazione del salario accessorio spettante al personale dipendente.

Il nuovo contratto decentrato integrativo, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e dalla rappresentanza della parte pubblica, disciplina, per il triennio 2019/2021, gli istituti e le materie demandate alla contrattazione decentrata.

Da segnalare che il Comune di Cittanova è tra i primi Enti in Calabria a sottoscrivere il contratto decentrato integrativo.

Un risultato gratificante che è stato possibile raggiungere grazie all’impegno profuso dalle parti, connotato da grande disponibilità al dialogo ed alla concertazione.

Uno spirito di collaborazione che ha permesso di affrontare nel merito le rilevanti questioni che attengono alle diverse attività svolte in un Comune.

Soddisfazione ha espresso l’Amministrazione Comunale che ha inteso ringraziare le organizzazioni sindacali, le RSU e il presidente della delegazione trattante, il Segretario Generale d.ssa Maria Alati.