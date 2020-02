La Direzione Aziendale del Grande Ospedale Metropolitano comunica che nel pomeriggio di oggi è stata ricoverata presso il Reparto di Malattie Infettive in regime di isolamento respiratorio una paziente affetta da una sindrome respiratoria febbrile.

Dal momento che la giovane proveniva da zone del Veneto colpite all’epidemia da nuovo Coronavirus (Covid-19), l’ospedale ha adottato tutte le misure di sicurezza per tutelare la salute della paziente ed il personale sanitario previste dai protocolli del Ministero della Salute per il controllo dell’infezione.

Le condizioni cliniche della paziente sono buone, gli esami biochimici di laboratorio e radiologici sono negativi, il test virologico effettuato dalla Microbiologia e Virologia dell’ospedale specifico per Coronavirus ha dato esito negativo e sarà ripetuto a 24 ore come da protocollo.

Il GOM è impegnato a ridurre al minimo i rischi per i cittadini. La Prefettura di Reggio Calabria ha coordinato oggi una riunione operativa perché tutte le Istituzioni interessate prendano decisioni condivise per contrastare l’eventuale diffusione del virus e rassicurare i cittadini sui rischi di contagio con l’adozione di misure efficaci di comunicazione.