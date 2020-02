Con il festival “Facce da bronzi” vinci due biglietti per il concerto di Mika a Reggio Calabria

Nell’ambito del partenariato culturale tra il Festival Nazionale del cabaret “Facce da bronzi” VII edizione dell’associazione “Calabria dietro le quinte” e la rassegna “Fatti di Musica 2020” della Show Net di Ruggero Pegna, progetti sostenuti dalla Regione Calabria PAC 2014-2020 Azione 1, è stato ideato un concorso a premi per vincere due biglietti gratuiti per assistere al concerto della star internazionale Mika che si esibirà il prossimo 8 febbraio al Palacalafiore di Reggio Calabria, unica tappa per Calabria e Sicilia. Con la cornice di un allestimento faraonico e ad altissima tecnologia, da utentico megashow, Mika presenterà tutti i suoi grandi e ormai storici successi, da “Grace Kelly” a “Relax, take it easy”, ai nuovissimi “Ice Cream”, “Tiny Love”, “Sanremo”, “Tomorrow”, tra i brani più radiodiffusi al mondo, tratti anche da “My Name Is Michael Holbrook”. La serata sarà aperta alle ore 20.30 da Charlotte, ventunenne cantautrice soul britannica.

Per partecipare al concorso è necessario prenotare un posto per lo spettacolo finale del Festival “Facce da bronzi” che si svolgerà il 29 febbraio alle ore 20,45 nella splendida cornice del teatro “Francesco Cilea” di Reggio Calabria. Uno show comico esilarante che prevede l’esibizione di nove comici provenienti da tutta Italia, la presentazione dell’attore reggino del Bagaglino Gigi Miseferi e la partecipazione in qualità di ospiti speciali del comico pugliese della trasmissione tv Zelig Pino Campagna e del duo comico reggino “I non ti regoli”.

La prenotazione allo spettacolo di “Facce da bronzi” che prevede un ticket di 8 euro, va effettuata entro il 6 febbraio attraverso la pagina Facebook @faccedabronzi, oppure tramite WhatsApp, chiamando al numero 347.2786180 o all’indirizzo e-mail calabriadietrolequinte@gmail.com; al momento della prenotazione è necessario fornire un contatto telefonico o e-mail che servirà per sorteggiare in data 7 febbraio il fortunato vincitore dei 2 biglietti gratuiti del concerto di Mika.