Concerto “Note di Speranza” per Maria Antonietta Rositani Organizzato dalla Commissione Regionale per le Pari Opportunità

La presidente della Crpo Calabria Cinzia Nava e le commissarie, con la direttrice del Conservatorio Cilea Mariella Grande e la presidente Inner Wheel di Reggio Calabria Katia Poletti Lavilla, presenteranno, mercoledì 19 giugno alle ore 17.00, nell’Aula Commissioni di Palazzo Campanella – alla presenza anche dei familiari della giovane donna- il concerto jazz “Note di Speranza” organizzato allo scopo di raccogliere fondi per Maria Antonietta Rositani. L’iniziativa si terrà mercoledì 28 giugno alle ore 19,30 nello spazio Agorà di Palazzo Campanella. “Il contributo economico di ingresso sarà libero e volontario – spiega la presidente Cinzia Nava- e permettere di partecipare alle spese di viaggio, vitto e di alloggio, che i familiari sostengono di continuo nell’andare a trovare la propria cara in ospedale a Bari. Tutto questo, nello spirito di collaborazione che deve animare il nostro territorio e che, in questa occasione, vede occuparsi della raccolta fondi l’associazione Inner Wheel di Reggio Calabria”.