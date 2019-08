di Fameli Foti Rosa

Si è conclusa la rassegna campus Tauria Dance 7.0, organizzata dal direttore artistico Rocco Greco, ballerino professionista di Taurianova, residente a Roma. Settima edizione per questo evento internazionale, primo anno a Palmi, dal 26 al 31 agosto 2019 (31 agosto colazione e partenze), una settimana di danza, emozioni, professionisti del settore e vip dello spettacolo; un calendario ricco e denso di stage e serate show. Ai ragazzi partecipanti è stato offerto un vero e proprio programma formativo: ben sei ore di allenamento in sale con pavimento in legno, dotate di tutti i confort dove potersi allenare agevolmente. Anche palchi esterni e tensostrutture. Numerosi i talenti iscritti a questa manifestazione. Parla Rocco Greco originario di Taurianova, vive per il mondo ma è residente a Roma: “Sono il direttore artistico del Tauria Dance, sono organizzatore di stage e coreografo, insieme a Rosario Di Giorgio organizziamo eventi. Questa è la settima edizione del Tauria dance campus, invito tutti ad iscriversi per l’ottava edizione, che sarà l’ultima settimana di agosto, dal 24/29 agosto 2020. Questa sera si conclude con la rassegna coreografica. Tanti ospiti ci sono venuti a trovare, ben oltre venti docenti professionisti, da Kledi Kadiu, Alessandra Celentano, Fabrizio Prolli, Amilcar Gonzalez, Rocco Greco, Sponky, Martina Diodovich, Danilo Anzalone, Ivano Greco, e tanti altri. Daremo borse di studio ed altri premi. Ringrazio il proprietario della struttura che ci ha accolti, lo Stella Maris Hotel di Palmi, Peppe Crucitti, la dott.ssa Brunella Crucitti responsabile della struttura, ringrazio la mia socia Rossella Lubrino, anch’essa ballerina professionista; presto partirà con Anastacia per un tour mondiale, un musical dei Queen. Sono sempre una persona umile e grato a tutta la mia famiglia che mi ha sostenuto, Ivano Greco e Giuseppe Forgione, e tutto lo staff, sono venti persone. Abbiamo raccolto ragazzi delle migliori scuole di danza del mondo, Europa e d’Italia: Polonia, Malta, Calabria, Campania (Napoli, Salerno), Sicilia, Veneto, ecc. Abbiamo toccato quasi tutte le regioni e anche ragazzi stranieri; infatti in sala ho inserito delle traduttrici simultanee. Una grande novità. Invito tutte le scuole di danza Calabresi a partecipare”.

Saro Di Giorgio, socio di Rocco, parla un po’ dell’evento: “Tauria Dance nasce a Taurianova, abbiamo un’organizzazione, ed abbiamo raggiunto la settima edizione. Qui allo Stella Maris è la prima volta, e credo che sarà tutto riconfermato per l’anno prossimo, sempre qui. Vogliamo valorizzare la nostra terra. Abbiamo raccolto giovani talenti da ogni parte del mondo, anche a Londra e Spagna. Ogni anno organizziamo un concorso internazionale di danza al Cilea di Reggio Calabria, con 3000 ballerini, e 200 scuole partecipanti, per il mese di marzo è previsto anche per il 2020. Abbiamo un cast ricco e importante. Sia la maestra Celentano, ma anche il famoso ballerino Kledi di Amici di Maria de Filippi, e si è trovato benissimo da noi”.

Kledi Kadiu, è nato a Tirana, in Albania il 7 aprile 1974. Entra giovanissimo all’Accademia Nazionale di Danza dove si è diplomato nel 1992. Nello stesso anno è entrato a far parte del Corpo di Ballo del Teatro dell’Opera di Tirana dove ha ricoperto, fin dall’inizio, ruoli solistici in balletti di repertorio quali Giselle, Lo schiaccianoci, Don Chisciotte e Dafni e Cloe. Nel 1993 a Mantova e successivamente a Rovereto. Il mastro Carlo Palacios fu il primo a riconoscerne le doti, come riconoscerà in una intervista sul palco a Castelnovo ne’ Monti, e a indirizzarlo verso la carriera nel mondo della televisione. La prima esperienza televisiva arriva nel 1996 e dall’anno seguente è diventato primo ballerino in programmi rivolti al grande pubblico come Amici di Maria De Filippi e Buona Domenica.

Incontriamo lo special guest che conclude il campus, la Maestra Alessandra Celentano; reduce dell’ultima edizione 2018/2019 di Amici di Maria De Filippi, canale 5. Sin da bambina inizia a studiare danza con maestri di fama internazionale, fino a perfezionarsi all’Opera di stato di Budapest. È la nipote di Adriano Celentano. Successivamente, grazie a una borsa di studio, frequenta il Corso di Perfezionamento Professionale di danza a Reggio Emilia, che anni dopo la vedrà come docente. A metà degli anni ’80 entra a far parte dell’Aterballetto diretto da Amedeo Amodio, dove interpreta ruoli da prima ballerina in coreografie di alcuni tra i più grandi coreografi del Novecento (Ailey, Balanchine, Forsythe, Tetley, Childs ). Conosce ballerini di fama mondiale e lavora con essi. Negli anni successivi è maître de ballet nei maggiori teatri d’Italia: Teatro alla Scala di Milano, Teatro dell’Opera di Roma, Teatro Comunale di Firenze e Teatro San Carlo di Napoli. Docente ospite in teatri internazionali, lavora accanto a grandi nomi della danza come Carla Fracci, Roberto Bolle, Massimo Murru, Isabelle Guérin, Manuel Legris, ecc. Direttore artistico dello spettacolo Anbeta e Josè, cui prendono parte ballerini delle maggiori compagnie a livello mondiale. Dal 2003 partecipa al programma televisivo Amici di Maria De Filippi in qualità di insegnante di danza classica e coreografa.

Andiamo a sondare le prime impressioni sui ragazzi del campus Tauria Dance; la Celentano: “Certo, questo è un appuntamento consolidato, dove ci sono tanti ragazzi che vengono a studiare, ma la cosa bella che hanno voglia di studiare! Quindi la parola d’ordine Migliorare, che è la cosa più importante. Le mie impressioni riguardo ai ragazzi più piccoli, posso dire è molto bello vedere ragazzini nati con la passione, l’importante che rimanga poi nel tempo”. Sappiamo che oltre ad esser una nota e talentuosa ballerina, è anche nipote di un cantante famoso nazional popolare come Adriano Celentano, chiediamo che rapporto ha con suo zio :< < classico rapporto Zio Nipote, io sono stata cresciuta con l’importanza della famiglia, siamo una famiglia unita ci rispettiamo e ci vogliamo bene e andiamo d’accordo. Il fatto che lui sia famoso, mi ricordo in questo momento una battuta che mi disse e mi fa sorridere, perché l’hanno fermato e gli hanno detto “Ah ma tu sei lo zio della Celentano?” ovviamente scherzava!>>. Alessandra Celentano è cresciuta nei più importanti palcoscenici, come con Amedeo Modio, come è stato il vostro percorso artistico iniziale: “Prima di giungere a tali palcoscenici ho fatto la gavetta, anni e anni di studio e sacrificio, e poi ho raccolto i frutti. Ho esaudito quello che era il mio volere, quello che volevo diventasse la mia professione, sono soddisfatta e non sono frustrata, la cosa più importante>>. Ultimamente la Celentano presente nel programma Amici di Maria de Filippi su canale 5, chiediamo cosa ne pensa la maestra riguardo questi trampolini di lancio dedicati ai più giovani talenti: << penso che sia un’esperienza importantissima, non solo a livello professionale, ma a livello personale, e di vita. Magari ci fossero stati ai miei tempi, sicuramente hanno aiutato molti giovani che vogliono intraprendere questa vita artistica, quindi se fatti bene, con verità e criterio, ben vengano". Siamo curiosi di sapere le amicizie della maestra Celentano: "Diciamo che mi porto dietro amicizie importanti da quando avevo dieci o dodici anni, i legami più importanti le ho trovate grazie alla danza, persone con cui ho lavorato tutta la vita, siamo come fratelli, anche se siamo lontani, ognuno la sua carriera e la sua vita, sono dei rapporti fondanti perché credo molto nell’amicizia". Difronte a tutti questi talenti domandiamo se la Celentano abbia notato dei talenti qui a Palmi: "Ovviamente qualche elemento c’è, sicuramente con lo studio e la dedizione un domani potranno dedicarsi a questa professione. Questa manifestazioni, master e campus, sono formative, aiutano i ragazzi a confrontarsi, vedono altri ballerini, lavorano con tanti maestri diversi, ognuno di noi da qualcosa a questi ragazzi. Anche questi format se organizzati bene, come il Tauria Dance, e lo è, la consiglio ed un plauso a Rocco Greco e tutto il suo staff. Con Rocco abbiamo iniziato per caso ad una sua manifestazione, e da lì è nata questa collaborazione, che continua tutt’ora per altri progetti importanti, un bel rapporto lavorativo". Rocco Greco: "Ospiti d’eccezione come la maestra Alessandra, ospitarla è sempre una grande emozione. Grande professionista, sono onorato ad averla qui. Questa è la dimostrazione della mia volontà di dare ai ragazzi della mia terra veri professionisti sul campo, dare quello che non ho avuto io. Aspettiamo la Celentano anche l’anno venturo a braccia aperte". Vicini ai locali adibiti ai ballerini troviamo lo staff “Gran Hotel Stella Maris” e dott.ssa Brunella Crucitti che ci ha accolti, ed ha curato uno stand point dedicato ai prodotti estetici. Brunella come responsabile dell’evento, anche se dice è stato curato direttamente dal fratello Giuseppe; lei ha curato la parte del centro estetico per offrire a loro un servizio di SPA. Brunella: "La signora Celentano è stata soddisfatta dal punto di vista del locale, era la prima volta che si trovava qui da noi; non ha avuto richieste particolari, persona splendida, ha soggiornato e dormito qui da noi, nella nostra sede Gran Hotel Stella Maris. Noi siamo presenti allo svincolo autostradale di Palmi (Rc). La settimana scorsa abbiamo avuto il seguace di Gil Cagnè: Pablo. Mi ritengo soddisfatta dello stage internazionale del Tauria Dance di Rocco Greco. La nostra struttura ospita Vip, recentemente Luca Carboni, ma ogni anno sono tantissimi gl’artisti che si fermano qui. Al Gran Hotel Stella Maris troviamo il personaggio famoso ma anche il semplice turista internazionale, come una famiglia Polacca, che viene ripetuamente ogni anno qui da noi, e con cui abbiamo legato una bella amicizia". Gil Cagnè, è la linea di prodotti ipoallergenici di qualità. Con Brunella conosciamo le sue collaboratrici al centro estetico, Rosalba e Barbera Marilena, responsabile vendite e segreteria. Parla Rosalba: "La maestra Alessandra Celentano come tutti gl’ospiti hanno gradito e sono stati rapiti sia dai servizi offerti dal centro Nettuno, SPA, centro estetico, massaggi benessere". Aggiunge Marilena: "Presenti macchine professionali di pressoterapia per occhi, per il dimagrimento localizzato, idra lift per la pulizia profonda e trattamento delle rughe del viso, endosfere terapy, per contrastare la cellulite, di cui il corpo di ballo ne hanno potuto usufruire gratuitamente". La dott.ssa Crucitti Brunella saluta la Maestra Celentano e tutti i ragazzi e spera che si possa riproporre l’evento anche per il 2020.