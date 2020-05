E’ stato pubblicato il bando riparte Calabria che prevede un contributo “ una tantum “ di 2000 euro per le piccole imprese . Siamo obbligati a prendere atto di quanto deciso dalla Regione ; qualcosa è meglio di niente . Dobbiamo evidenziare, però , oltre alle ataviche incombenze burocratiche che schiacciano le imprese alcune ingiustizie che emergono dal bando. Prima tra tutte , l’esclusione dal beneficio di tanti numeri Ateco e quindi di imprese . Sono ammesse al finanziamento solo le attività formalmente chiuse dai decreti di marzo. Il resto , tutto escluso. Escluso ad esempio il comparto autoriparazione , settore formalmente aperto perché ritenuto essenziale ma chiuso di fatto. I cittadini certamente nel mese di marzo ed aprile non avevano l’assillo di lavare la macchina , di sistemarla , di fare il tagliando , di cambiare le gomme di effettuare la revisione peraltro prorogata dai provvedimenti governativi. Eliminati fotografi e lavanderie attività che non avevano file dietro la porta in quei momenti drammatici. Potremmo continuare con tanti altri esempi. Il punto vero che non si è capito il dramma economico vissuto nei mesi scorsi . La vita sociale si è bloccata e quindi si è spenta l’attività economica tutta , a prescindere dagli atti formali e tutto il sistema economico che vive in sinergia si è accasciato ed è diventato prigioniero del virus ed ancora oggi è ostaggio di ansie e paure che nemmeno le istituzioni aiutano a debellare . Certo duemila euro non cambieranno la vita ma erano un segnale di condivisione dei problemi quotidiani che hanno vissuto le imprese e che purtroppo continueranno a vivere . Altro punto ingiusto, la modalità di accesso : chi arriva primo piglia i soldi il resto poi vediamo. Sappiamo tutti , quindi che tutto si giocherà nello spazio di un secondo. Ma siamo sicuri che l’intera Calabria è collegata con stessa velocità alla rete ? Noi abbiamo dubbi. Forse la parità di condizione non sarà rispettata . Come associazione di categoria stiamo informando le imprese , ma contemporaneamente , abbiamo il dovere di evidenziare le nostre perplessità. Gli aiuti , anche quelli regionali dovevano essere già nelle casse delle aziende , speriamo almeno che per chi secondo la regione ha diritto arrivino entro fine Giugno.