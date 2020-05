Lo Stato e la Regione Calabria , non riescono a capire veramente la crisi economica dei piccoli imprenditori in generale e degli artigiani e commercianti in particolare. La situazione se le condizioni e gli interventi a sostegno delle imprese rimarranno quelli attuali , esploderà in maniera drammatica a settembre. Molte attività di quelle riaperte chiuderanno e tanti praticheranno il lavoro in nero. Non si può trattare la questione , con i numerini burocratici dei codici ateco. Questo Stato che si fonda su una burocrazia elefantiaca e super pagata farà affondare tutto e tutti. In Italia c’è un pregiudizio ideologico : le piccole attività compreso i professionisti sono il diavolo perché evasori fiscali e quindi hanno soldi sotto il materasso e oggi si possono arrangiarsi con quelli tirandoli fuori. . Le grandi attività , invece , sono dei Santi anche se hanno sedi all’estero e soprattutto i conti nei paradisi fiscali o se in questi anni con i loro debiti hanno affossato le banche e dunque meritano aiuto , L’esempio dell’ex FIAT oggi FCA che riesce ad ottenere in un mese grazie al governo Conte oltre sei miliardi di euro di liquidità è la testimonianza lampante di come vanno le cose nel nostro paese . Un artigiano ha bisogno di mesi per qualche migliaio di euro e non sempre riesce ad ottenerlo , i grandi gruppi si presentano alla cassa ed escono con pacchi di euro. Questo Stato fondato da un lato sulla burocrazia “ garantita “ sul piano economico , previdenziale , sanitario etc e dall’altra parte sulle grande aziende protette sotto il profilo bancario , fiscale e operativo non avrà una vita lunga e pacifica. La Confartigianato ritiene che bisogna cambiare in maniera radicale le politiche economiche e il sistema burocratico e farlo immediatamente , per evitare le macerie che ci sommergeranno in un futuro non lontano.