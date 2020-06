Martedì 16 giugno alle ore 17 webinar sul tema : “ Sicurezza suoi luoghi di lavoro covid 19 : protocolli , ruolo e responsabilità dell’imprenditore . Agevolazioni fiscali “ , organizzato dalla confartigianato di Reggio Calabria e dalla Federazione Regionale.

Il seminario , dopo il saluto della dott.ssa Flaviano Tuzzo presidente ordine consulenti di Reggio Calabria , prevede gli interventi del dott. Gerardo Dominijanni procuratore aggiunto di Reggio Calabria e del dott. Salvatore Buscema consulente del lavoro . Nel corso dei lavori si farà il punto sui provvedimenti adottati per contenere la diffusioni del virus e sugli ulteriori adempimenti in termine di sicurezza posti a carico dei datori di lavoro . Il Covid 19 e stata classificata dal governo non una malattia ma un infortunio sul lavoro con ricadute , possibili sulle spalle degli imprenditori sotto il profilo della responsabilità penale e civili. Questo comporta una espansione del sistema di sicurezza sui luoghi di lavoro i cui adempimenti e naturalmente i costi sono tutti a carico a carico delle aziende. Chi è interessato a partecipare può chiedere il link inviando email a confartigianato.rc@libero.it