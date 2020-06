Un piccolo passo avanti. Da lunedi 15 e sino al 13 agosto è possibile presentare le domande per ottenere quello che possiamo definire un “risarcimento per la perdita di fatturato relativamente alla crisi prodotta dal covid . Bisogna calcolare la perdita con riferimento al mese di aprile 2020 / aprile 2019 e l’ammontare del mese di aprile 2020 deve essere inferiore ai due terzi.

L’importo da erogare sarà determinato nella misura del 20% rispetto alla differenza tra l’incasso dei mesi di riferimento . La percentuale varia se i ricavi superano i 400.000 euro. In ogni caso si ha diritto ad una soglia minima di mille euro per le ditte individuali e 2000 euro per le società.

Per informazioni le imprese possono rivolgersi a Confartigianato 0965 313000 .