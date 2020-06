E’ inammissibile ed inaccettabile , l’enorme ritardo accumulato dal governo nel trasferire i fondi stanziati dal DL rilancio , per le prestazioni di sostegno al reddito per i dipendenti delle imprese artigiane. Dal 19 maggio è trascorso più di un mese e i soldi non sono ancora arrivati al Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato che è pronto ad erogarli da tale data ai lavoratori in cassa integrazione. La CONFARTIGIANATO NAZIONALE HA CHIESTO AL ministro dell’economia e del lavoro di spiegare quale giustificazione può avere il semplice trasferimento di somme già stanziate. Lo devono spiegare agli Artigiani che non sanno dare risposte ai collaboratori . E’ questa la capacità di risposta all’emergenza ? 37 giorni per trasferire i soldi ? In Italia abbiamo un problema davvero grave di cattiva burocrazia e incapacità della politica a governare anche i normali processi Amministrativi . Vergogna.