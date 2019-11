Congo, precipita aereo dopo il decollo: i morti sono 23

È di 23 morti il bilancio dell’incidente aereo avvenuto a Mapendo-Birere, nelle vicinanze di Goma, nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo. Stando ai media locali, che citano le autorità, un Dornier 328-100 bimotore della compagnia Busy Bee è precipitato poco dopo il decollo. Non ci sarebbero superstiti. Le cause dell’incidente, al momento ignote, sono al vaglio di un’inchiesta. Tutte le compagnie aeree DR Congo, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, sono nella lista nera dell’Unione Europea perché la sicurezza a bordo di queste compagnie aeree non può essere garantita.