Congresso regionale F.A.D.O.I. Calabria 2019

&

Congresso regionale A.N.I.M.O. Calabria 2019

Nelle giorni del 21, 22 e 23 novembre p.v. si terrà a Reggio Calabria nei locali dell’E’ Hotel – via Giunchi 6 – il Congresso Regionale di F.A.D.O.I. Calabria 2019 (Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti) della Calabria di cui è Presidente il Dott. Francesco NASSO, Direttore della Medicina Interna del Presidio Ospedaliero di Polistena, ed il Congresso Regionale A.N.I.M.O. Calabria 2019 (Associazione Nazionale Infermieri Medicina Ospedaliera) di cui Presidente la Dott.ssa Rosalba LEEOTTA della Medicina Interna del P.O. di Crotone.

Il Congresso inizierà giovedì 21 novembre con tre corsi di alta formazione : due la mattina e uno il pomeriggio.

Il primo corso che avrà inizio alle ore 9:00 presso la Sala 1, sarà incentrato sulla “Ventilazione Non Invasiva”, riservato a Dirigenti Medici ed Infermieri, sarà moderato dalla Dott.ssa Valentina Bambara, dal Dott. Valerio Manno e dal Dott. Massimo Rizzo.

Le relazioni saranno così articolate :

9:20 Insufficienza respiratoria Fernando Longo

9:50 Ventilatori, interfacce, tecniche di ventilazione Attilio Ful-gido

10:20 Utilizzo degli Alti flussi Olga Cuccurullo

10:50 Prova pratica : tutor : Valentina Bambara, Valerio Manno, Massimo Rizzo

11: 15 Utilizzo della NIV nella BPCO e nell’ipoventilazione Vincenzo Gioffré

11:45 La ventilazione nell’OSAS Antonino Attinà

12.15 La ventilazione non invasiva nelle urgenze Francesco Croc-co

12:45 Prova pratica : tutor : Valentina Bambara, Valerio Manno, Massimo Rizzo

Il secondo corso che avrà inizio sempre alle ore 9:00 presso la Sala 2, sarà incentrato sulla “ECOCARDIOGRAFIA di base ed avanzato”, riservato solo ai Dirigenti Medici, sarà moderato dai Dott.ri Raffaele Costa, Vittorio Emanuele e Francesco Nasso.

I relatori che si seccederanno sul podio tratteranno i seguenti argomenti :

9:10 Anatomia cardiaca ed ecocardiogramma normale Domenica Donato

9:50 Lo Studio della valvola Mitrale Daniele Martelli

10:10 Lo studio della valvola Aorta Raffaele Costa

10:40 Cardiopatia ischemica Francesco Borrello

11:10 Ipertensione sistemica e polmonare Vitaliano Spagnolo

11:40 Scompenso cardiaco Sofia Miceli

12:10 Pericardite – miocardite – endocardite Stefania Leonetti

12:40 Discussione

13:00 Conclusione Vittorio Emanuele

Il terzo corso che avrà inizio sempre alle ore 14:30 presso la Sala 1, sarà incentrato sulla “ANGIOLOGIA”, riservato a Dirigenti Medici ed Infermieri, sarà moderato dai Dott.ri Francesco LIONE e Luciano TRAMONTANO nella prima sessione che vedrà le seguenti relazioni :

14.30 Saluto e punto di vista del paziente con Linfedema rappresentante Asso-ciazione S.O.S. Linfedema

14.45 Il Linfedema dalla Classificazione alle Linee Guida Prof. Sandro Micheli-ni

15.15 Il Linfedema dalla Clinica alla scelta terapeutica Giuseppe Luppi-no

16.00 Il Linfedema ed i protocolli Riabiltativi Simona Smorto

16.15 Gli aspetti psicologici nella donna con linfedema

La seconda Sessione moderato dalla Dott.ssa Rossella COMINO e dal Prof. Pietro VOLPE, tratterà :

16.30 La MVC: quadri clinici Domenico Migaldi

16.45 La MVC:la TVP e la Sindrome Post Trombotica Sergio Filippo

17.00 La MVC : la terapia medica farmacologica Emanuele Sgarla-ta

17.15 La MVC: terapia Chirurgica Antonino Alberti

18.00 Il Follow Up della MVC Maria Giuseppina Mazzafer-ro

18.15 Il trattamento delle ulcere Flebostatiche Francesco Calcopie-tro

18.30 L’edema nel paziente arteriopatico ricoverato in

reparto di Medicina Interna e suo trattamento Tommaso Spi-na

18.45 discussione

Per i corsi – destinati dei del primo e del terzo sia Dirigenti Medici che Infermieri, il secondo accreditato solo per Medici – la Commissione per la Formazione Continua in Medicina ha assegnato 4 Crediti ECM ciascuno. Per potervi partecipare basterà iscriversi presentandosi alla segreteria organizzativa mezz’ora prima dell’inizio di ciascun corso oppure scrivendo o telefonando alla Segreteria Organizzativa. I corsi, così come l’intero Congresso, sono completamente gratuiti e limitati a 30 iscritti.

Il successivo giorno, Venerdì 22 novembre 2019, inizierà il Congresso F.A.D.O.I. Calabria 2019 , con le seguenti sessioni :

I SESSIONE- Pneumologia

Moderatori: Domenico Calabro, Valerio Manno, Massimo Rizzo

8:40 La spirometria e l’internista : cosa c’è da sapere Valerio Manno

9:00 Le Polmoniti nell’anziano Valentina Bambara

9:20 Dalla premesse alle evidenze: cosa cambia con la triplice? Rosella Macchione

9:40 Discussione

10:00 Coffee break

II SESSIONE- Neurologia

Moderatori: Giuseppe Battaglia, Domenico Consoli, Luigi Giugno

10:15 Terapia trombolitica: quali le evidenze, i benefici, le controindicazioni Franco Galati

11:25 Le complicanze internistiche dell’ICTUS Eugenio D’amico

11:45 La rabdomiolisi in Medicina Interna Andrea Arone

12:05 Il Dolore Neuropatico : dalla diagnosi alla terapia Domenico Quattrone

12:25 Discussione

12:45 Lettura – La cardiologia interventistica ieri, oggi, domani Ciro Indolfi

Presenta: Gerardo Mancuso

13:30 Lunch

III SESSIONE- Epatologia

Moderatori: Luigi Muraca, Alfonso Noto, Vincenzo Tucci

14:40 Ecografia interventistica in ambito epatologico Giovanni Vallone

15:00 L’Ascite in Medicina Interna Giovanni Condemi

15:20 Encefalopatia porto sistemica Gaetano Mauro

15:40 Discussione

16:00 Lettura : Tromboembolismo venoso, fibrillazione atriale nel Paziente oncologico Mauro Campanini

Presenta: Carmelo Pintaudi

16:30 Coffee break

IV SESSIONE- Reumatologia

Moderatori: Maurizio Caminiti, Rossella Cimino, Pier Luigi Frugiuele

16:50 Che gelida manina…Ruolo della capillaroscopia nel fenomeno di Raynaud Salvatore Mazzuca

17:10 La connettivite mista, una rara malattia che pone molti dubbi diagnostici Carmelo Pintaudi

17:30 Case Report- Non sempre tutto è come sembra Desirè Addesi

17:50 Il polmone nelle malattie Reumatiche Roberta Pellegrini

18:10 Osteoporosi una malattia solo al femminile? Effetto Gender? Terapia? Domenico Galasso

18:30 Chiusura dei lavori

Sabato 23 novembre 2019

V SESSIONE- Diabetologia e Dismetabolismi

Moderatori: Caterina Imbalzano, Maria Pasquale, Giovanni Perrone

8:40 Le nuove insuline basali a confronto : recenti acquisizioni Franco Arturi

9:00 Cardioprotezione e nefropotezione con la terapia antidiabetica con GLP1 Elena Succurro

9:20 Diabete e scompenso: nuovi approcci terapeutici Angela Sciacqua

9:40 Discussione

10:10 Lettura : L’iperteso difficile : quando cercare e come curare (l’ipertensione secondaria) Dario Manfellotto

Presenta: Luciano Tramontano

10:40 Coffee break

VI SESSIONE-Cardiologia

Moderatori: Vincenzo Amodeo, Giuseppe Colica, Raffaele Costa

11:00 Diagnosi precoci e conseguenti linee di trattamento in cardioncologia Eugenio Greco

11:20 Ferro e Scompenso cardiaco: iron deficency Luciano Tramontano

11:40 Dalla sindrome metabolica alla etiopatogenesi delle neoplasie Elio Stellitano

12:00 Discussione

13:00 Lunch

VII SESSIONE- DOACs e Rischio Trombo Embolico

Moderatori : Clelia Canale, Francesco Condemi, Lidia Lojacono

14:40 Il follow-up nel paziente con SCA : la doppia terapia antiaggregante Vittorio Emanuele

15:10 Gestione clinico terapeutiche delle arteriopatie periferiche Luigi Anastasio

15:40 L’appropriatezza prescrittiva della terapia antitrombotica parenterale Gerardo Mancuso

16:00 Linee Guida 2016: aterosclerosi extracoronarica Vittorio Emanuele

16:30 Discussione

16:40 Lettura Lo scompenso cardiaco: patologia d’organo o sindrome sistemica? Franco Perticone

Presenta: Elio Stellitano

VIII SESSIONE- Miscellanea

Moderatori: Pietro Golotta, Domenico Surace, Mario Sprovieri

17:10 Le evidenze recenti sul target terapeutico del Paziente iperuricemico Fiorenzo Mangiola

17:40 La terapia empirica delle infezioni Carlo Bova

18:10 Linee guida dell’ipertensione e terapia di associazione Francesco Nasso

18:40 Discussione

19:00 Chiusura dei lavori

Per il Congresso F.A.D.O.I. Calabria 2019 corsi – destinati Dirigenti Medici di Area Medica, la Commissione per la Formazione Continua in Medicina ha assegnato 11 Crediti ECM ciascuno. Per potervi partecipare basterà iscriversi presentandosi alla segreteria organizzativa mezz’ora prima dell’inizio del Congresso oppure scrivendo o telefonando alla Segreteria Organizzativa. Il Congresso è gratuito e limitati a 80 iscritti.

Sempre Venerdì 22 novembre 2019, in contemporanea in altra Sala, inizierà il Congresso A.N.I.M.O. Calabria 2019 , con le seguenti sessioni :

09.00 Saluti del Referente rapporti con le regioni Marilisa Martini e del Referente regionale Calabria Rosalba Leotta

I SESSIONE

Moderatori: Marco Liporace , Francesca Oliverio, Elena Salerno

09.20 EGA: procedura ed interpretazione da parte dell’infermiere Bruno Minniti

09.35 Gestione infermieristica NIV: monitoraggio e indicazioni Pasquale Lopez

09.50 Best practice sulla prevenzione delle Ventilation Associated Pneumonia in terapia intensiva, dal neonato all’adulto Giuseppe Romeo

10.05 Cateterismo vescicale alla luce delle evidenze scientifiche Maria Rita Bonasso

10.20 Competenza ed autonomia infermieristica nella gestione del PICC Gianluigi Aloia 10.35 L’infermiere nella gestione e prevenzione della malnutrizione in ospedale

Francesca Daniele

10.50 Discussione

11.00 Coffee Break

II SESSIONE

Moderatori: Annamaria Rotundo, Anna Aveta, Gino Perrone

11.15 Il counseling Infermieristico nel processo assistenziale e i buoni esiti Giusy Spadafora 11.30 L’efficacia della musicoterapia nell’assistenza infermieristica nei pazienti anziani con demenza Angela Mussari

11.45 Il dolore dal punto di vista del paziente: cosa possiamo imparare?

Suor Annamaria Rita Marino

12.00 L’infermiere protagonista della buona sanità del futuro Ercole Malerba

12.15 Responsabilità professionale e sviluppo delle competenze infermieristiche

Antonino Zagari

12.30 Discussione

13.00 Conclusioni e chiusura dei lavori

Per il Congresso A.N.I.M.O. Calabria 2019 – destinato agli Infermieri Professionali di Area Medica, la Commissione per la Formazione Continua in Medicina ha assegnato 4 Crediti ECM. Per potervi partecipare basterà iscriversi presentandosi alla segreteria organizzativa mezz’ora prima dell’inizio del Congresso oppure scrivendo o telefonando alla Segreteria Organizzativa. Il Congresso è gratuito e limitati a 50 iscritti.

Per il triennio 2018 – 2020 Consiglio Direttivo di F.A.D.O.I. Calabria è così composto :

Presidente : Dott. Francesco Nasso

Vice Presidente / Presidente Eletto : Dott. Raffaele Costa

Past- President : Carmelo Pintaudi

Segretato : Vittorio Emanuele

Tesoriere : Dott. Vincenzo Tucci

Consiglieri : Dott.ssa Valentina Bambara – Dott.ssa Rosella Cimino – Dott. Francesco Condemi – Dott. Eugenio Greco – Dott. Francesco Lione – Dott. Valerio Manno – Dott. Luigi Muraca – Dott. Masssimo Rizzo.

Referente F.A.D.O.I. Giovani : Dott.ssa Valentina Bambara

Per iscriversi invece al Congresso Regionale di F.A.D.O.I. Calabria 2019 ed al Congresso Regionale A.N.I.M.O. bisognerà fare riferimento al sito della Segreteria Organizzativa prima della data d’inizio del Congresso.

PLANNING CONGRESSI S.r.l.

Via Guelfa, 9 – 40138 BOLOGNA

Telefono 051 300 100 – Fax 051 309 477

Riferimento Dott.ssa Silvia PIO

e-mail : s.pio@planning.it – sito web : www.planning.it